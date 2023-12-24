Kahraman şehit Kemal Aslan’ın babası CHP’ye ateş püskürdü: Demirtaş ve Kavala’ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum

CHP TERÖRDEN TUTUKLU İSİMLER İÇİN ÖZGÜRLÜK İSTİYOR

Bilindiği gibi CHP, terörden tutuklu Selahattin Demirtaş ve "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala için özgürlük istiyor. Son olarak yeni göreve gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel de iki isim için özgürlük istemişti.