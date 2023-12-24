Kahraman şehit Kemal Aslan'ın babası CHP'ye ateş püskürdü: Demirtaş ve Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum
Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22), memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit babası Mehmet Aslan, Cenaze namazının kılınmasının hemen sonrasında mikrofonu alarak, CHP'nin her fırsatta teröre selam çakması ve güzelleyici tutum takınmasına ilişkin sert tepki gösterdi. Aslan, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" dedi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22) cenazesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi.
Şehit Aslan için İmam-ı Azam Camisi'nde tören düzenlendi.
Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı kortej eşliğinde camiye getirilerek, katafalka konuldu, dua edildi.
ŞEHİT BABASINDAN CHP'YE SERT TEPKİ
İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın kıldırdığı cenaze namazı ve okunan duanın ardından, oğlunun üniformasıyla törene katılan şehidin babası Mehmet Aslan mikrofonu alarak evladı için helallik isteyip, "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, selam gönderenlere de hakkımı helal etmiyorum." dedi.
Bunun üzerine törene katılanlar "Kahrolsun PKK" sloganları attı. Daha sonra şehidin naaşı cenaze aracıyla Garnizon Şehitliği'ne götürüldü.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Aslan'ın naaşı, Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, baba Mehmet Aslan'a Türk bayrağı ile şehit oğlunun fotoğrafını verdi.
Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un törene gönderdiği çelenkler bazı katılımcılar tarafından alandan çıkarıldı. Çelenklerin çöp konteynerine atıldığı görüldü.
CHP TERÖRDEN TUTUKLU İSİMLER İÇİN ÖZGÜRLÜK İSTİYOR
Bilindiği gibi CHP, terörden tutuklu Selahattin Demirtaş ve "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala için özgürlük istiyor. Son olarak yeni göreve gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel de iki isim için özgürlük istemişti.
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