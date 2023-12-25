AK Parti yerel seçim çalışmalarını hızlandırdı! İstanbul için özel program

AK Parti ve MHP, 2019 yerel seçim işbirliğini bu seçimde genişletme kararı aldı. 30 büyükşehirin tamamında ortak aday ile seçime girecek olan Cumhur İttifakı ortağı olan AK Parti ve MHP, 51 ilin 29'nda ortak aday ile 22 ilde ise ayrı adaylarla seçime girecek.