Provokasyon yuvası Ekşi Sözlük’te şehitlere ve ailelerine nefret kustular! Yok böyle alçaklık: Öle öle azalın kurtulalım

"ÖLE ÖLE AZALIN KURTULALIM"

"sanki söyleyecek başka sözü var. acılıymış, yastaymış sikimde değil. ne diyebilir ki, ektiğimi biçiyorum mu diyecekti. ölün, öle öle azalın, kurtulalım sizden. kalıbımı basarım ki güncel iktidar partisine oy verdi o baba. hiç ağlamaya, sızlanmaya hakkı yok. soruna çözüm bulacak yetkin insanlara oy vermektense çocuğunu şehit edebiyatıyla öldüren sisteme oy verdi ve sonucuna katlandı. acımasız mı geldi? beter olmadıklarına dua etsinler. cehalet böyle bir şey arkadaş. sonucu çok acımasız, sonucu evlat olsa da cehaletin bedeli ödenmek zorunda."