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Provokasyon yuvası Ekşi Sözlük'te şehitlere ve ailelerine nefret kustular! Yok böyle alçaklık: Öle öle azalın kurtulalım

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2023 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
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Provokasyon yuvası Ekşi Sözlük’te şehitlere ve ailelerine nefret kustular! Yok böyle alçaklık: Öle öle azalın kurtulalım

Hain terör örgütü PKK'nın yaptığı saldırı sonucu şehit olan 12 askerimiz son yolculuklarına uğurlanırken yaşanan saldırı Türkiye'yi yasa boğdu. Milyonlarca vatandaş sabah namazında camilerde buluşurken şehitlere dua etti. Diğer yandan provokasyon yuvası haline gelen Ekşi Sözlük'te ise şehitlerimize ve ailelerine alçak hakaretler edildi. "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" etiketi altında şehitlere yönelik ağır ifadeler kullanıldı. Diğer yandan yapılan paylaşımlarda İslam ve şehitlik mertebesi de hedef alındı. İşte detaylar...

Türkiye 2 gündür Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 askerlerine ağlıyor.

CAMİLERDE ŞEHİTLERE DUA EDİLDİ

Milyonlar yaşanan saldırıdan sonra şehit olan askerlerimiz için büyük üzüntü duyarken sabah namazında tüm camilerde şehitlerimiz için dua edildi. Diğer yandan siyasiler de şehitlerimiz için başsağlığı mesajları yayınladı.

EKŞİ SÖZLÜKTE ŞEHİTLERE NEFRET KUSTULAR

Türkiye yaşanan hain saldırı sonrası bir bütün olmaya çalışırken provokasyon yuvası Ekşi Sözlük'te gündeme gelen "oğlum şehit oldu ne mutlu bana" etiketinde şehitlerimize ve şehit ailelerine ağır hakaretler edildi.

Şehitlik mertebesinin küçümsendiği yorumlarda şehit babası da oğlunun şehit olmasından dolayı mutlu olduğu için eleştirildi.

İşte o skandal paylaşımlar:

SUS DA OĞLUN UTANMASIN

oğlun şehit olmayabilirdi senin gibi yaşlanıp saçları ağarıp torunlarını görebilirdi onun yaşam hakkını kolayca elinden alanlara lanet olsun neyin mutluluğunu yaşıyorsun sen ? o kadar mutluysan bile sus da şehit oğlun utanmasın senden.

"KANKA AL SEN ŞU 5 MİLYONU"

"kanka ölen öldü geri getiremeyiz, al sen şu 5 milyonu oğlumuz şehit oldu çok mutluyuz de."

"CENNETE GİTTİ SÜPER ORTAM VAR"

"ineğe tapana yeniden ama süper doğacaksın be olm diyolar, bunlara da cennete gitti süper ortam var be olm falan diyolar. bi şekilde yiyor tutuyor cahile. inanarak söylediği için sorun yok abi, devam. edit: bu arada vatan sağolsun dense gayet mantıklı ama diğer mevzular cidden boş işler artık. "

"ÖLE ÖLE AZALIN KURTULALIM"

"sanki söyleyecek başka sözü var. acılıymış, yastaymış sikimde değil. ne diyebilir ki, ektiğimi biçiyorum mu diyecekti. ölün, öle öle azalın, kurtulalım sizden. kalıbımı basarım ki güncel iktidar partisine oy verdi o baba. hiç ağlamaya, sızlanmaya hakkı yok. soruna çözüm bulacak yetkin insanlara oy vermektense çocuğunu şehit edebiyatıyla öldüren sisteme oy verdi ve sonucuna katlandı. acımasız mı geldi? beter olmadıklarına dua etsinler. cehalet böyle bir şey arkadaş. sonucu çok acımasız, sonucu evlat olsa da cehaletin bedeli ödenmek zorunda."

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