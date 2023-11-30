Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Pedofili şahsı ifşa eden "Görko" hesabını banladılar! Mide bulandıran iddialar...

EKŞİ SÖZLÜK'TEN BÜYÜK SKANDAL

Görko isimli hesaptan yapılan paylaşımda 2 gün önce olanları başlık açarak ifşa edildiği ve ekşisözlük yönetimi tarafından banlandığı belirtildi.

İşte iddia sahibi "Görko" isimli hesaptan yapılan paylaşımlar:

KIZ BEBEĞİ İSTİSMAR ETTİ

Ekşisözlük'te pedofili bir şahıs, penisini kız bebeğin cinsel organına sokup fotoğraf çekip özelden bana atıyor. Bunu yaparken kız bebeğin KARNINA TARİH ATIYOR. 2 gün önce kendisini başlık açarak ifşa ettim ve ekşisözlük yönetimi tarafından entrylerim silindi ve 1 ay ban yedim+