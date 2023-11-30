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Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Pedofili şahsı ifşa eden "Görko" hesabını banladılar! Mide bulandıran iddialar...

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Giriş Tarihi: 30.11.2023 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
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Ekşi Sözlük’te büyük skandal! Pedofili şahsı ifşa eden Görko hesabını banladılar! Mide bulandıran iddialar...

Sosyal medya platformu X'te "Görko" isimli bir kullanıcı yaptığı paylaşımda Ekşisözlük platformunda pedofili bir şahsın bir kız bebeği istismar ettiği görüntüleri kendisine gönderdiğini iddia etti. Görko isimli hesaptan yapılan paylaşımda yaşanan sapkınlığın duyurulmasının Ekşi Sözlük tarafından engellendiğini de yer verilirken "2 gün önce kendisini başlık açarak ifşa ettim ve ekşisözlük yönetimi tarafından entrylerim silindi ve 1 ay ban yedim" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

Sosyal medya platformu X'te "Görko" adlı bir kullanıcı, Ekşisözlük platformunda pedofili bir şahısın, bir kız bebeği istismar ettiği görüntüleri kendisine attığını iddia etti.

BEBEKLERİN KARNINA TARİH ATIYOR

Görko isimli hesaptan yapılan paylaşımlarda Ekşisözlük'te pedofili bir şahsın kız bebeği yönelik istismar görüntülerini kendisine attığı yazıldı. İddiaya göre pedofili şahıs istismar ettiği bebeklerin karnına tarih atarak bu görüntüleri "Görko" isimli bu hesaba gönderiyor.

EKŞİ SÖZLÜK'TEN BÜYÜK SKANDAL

Görko isimli hesaptan yapılan paylaşımda 2 gün önce olanları başlık açarak ifşa edildiği ve ekşisözlük yönetimi tarafından banlandığı belirtildi.

İşte iddia sahibi "Görko" isimli hesaptan yapılan paylaşımlar:

KIZ BEBEĞİ İSTİSMAR ETTİ

Ekşisözlük'te pedofili bir şahıs, penisini kız bebeğin cinsel organına sokup fotoğraf çekip özelden bana atıyor. Bunu yaparken kız bebeğin KARNINA TARİH ATIYOR. 2 gün önce kendisini başlık açarak ifşa ettim ve ekşisözlük yönetimi tarafından entrylerim silindi ve 1 ay ban yedim+

FOTOĞRAFLARIN HEPSİ İĞRENÇ

Elimde bana gönderdiği bütün mesajlar, kendisinin eksiupload'a yüklediği kız bebeğin içine girerken bana özelden attığı bütün fotoğraflar var. Fotoğrafların hepsi birbirinden iğrenç. Acilde çalışırken o kadar travma hastası gördüm ancak hiçbirinde bu kadar psikolojim etkilenmedi+

ELİNDEN BİR ŞEY GELMİYOR MU?

Az önce yeniden bebek ve penisiyle fotoğraf attı. "Elinden bir şey gelmiyor mu?" diyor. Banlandığım için başlık açamıyorum, gündem de olmuyor, artık son çare buraya yazıyorum. SİYASİLERE EN UFAK HAKARETTEN KİŞİLERİ İP ADRESLERİNDEN EVLERİNDEN ALDIRIYORSUNUZ. BU ADAM BULUNACAK !!

BU KİŞİ BULUNMAK ZORUNDA

Bu kişi nasıl bulunur bilmiyorum, ama bulunmak zorunda. Bulunması için yardımcı olabilecek kim varsa lütfen yardım istiyorum. Kimler bu konuda yardımcı olur bilemedim. Bu tweet kimlere ulaşması gerekiyorsa ulaşsın, yardımcı olabileceğini düşündüğünüz herkesi etiketleyebilirsiniz.

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