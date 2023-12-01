Ekşi Sözlük’ten pedofili skandalını örtbas çabası! ahaber.com.tr’nin gündeme getirdiği skandalda yeni gelişme: Susturmak yerine aksiyon alsaydınız...

BEBEKLERİN KARNINA TARİH ATIYOR

Görko isimli hesaptan yapılan paylaşımlarda Ekşisözlük'te pedofili bir şahsın kız bebeği yönelik istismar görüntülerini kendisine attığı yazıldı. İddiaya göre pedofili şahıs istismar ettiği bebeklerin karnına tarih atarak bu görüntüleri "Görko" isimli bu hesaba gönderiyor.

EKŞİ SÖZLÜK'TEN BÜYÜK SKANDAL

Görko isimli hesaptan yapılan paylaşımda 2 gün önce olanları başlık açarak ifşa edildiği ve ekşisözlük yönetimi tarafından banlandığı belirtildi.

Ekşi Sözlük'teki pedofili yazar skandalı sonrası platform yönetiminin takındığı tavır tepki çekti. İğrenç istismarı kamuoyuna duyuran yazarın hesabı 'pasif' konumuna çekildi.