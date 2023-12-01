Ekşi Sözlük'ten pedofili skandalını örtbas çabası! ahaber.com.tr'nin gündeme getirdiği skandalda yeni gelişme: Susturmak yerine aksiyon alsaydınız...
ahaber.com.tr'nin dün yaptığı haberle gündeme getirdiği Ekşi Sözlük'teki pedofili skandalının yankıları sürüyor. Sosyal medya platformu X'te "Görko" adlı bir kullanıcı, Ekşisözlük platformunda pedofili bir şahısın, bir kız bebeği istismar ettiği görüntüleri kendisine attığını iddia etti. Bu paylaşım sonrası Ekşisözlük bu paylaşım sonrası kullanıcının hesabını banlarken, yaşanan skandal örtbas edilmeye çalışıldı. Ekşi Sözlük yöneticisi Başak Purut'un ise X hesabından yaptığı açıklamalar tepki çekerken Görko isimli hesaptan yapılan yeni paylaşımda "Susturmak yerine aksiyon alsaydınız" ifadeleri kullanıldı. Diğer yandan olaya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da harekete geçti. İşte detaylar...
Dün ahaber.com.tr'nin gündeme getirdiği "Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Pedofili şahsı ifşa eden "Görko" hesabını banladılar! Mide bulandıran iddialar..." isimli haber sosyal medyada geniş yankı bulurken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
BEBEĞİ İSTİSMAR EDİP FOTOĞRAFINI YOLLADI
Sosyal medya platformu X'te "Görko" adlı bir kullanıcı, Ekşisözlük platformunda pedofili bir şahısın, bir kız bebeği istismar ettiği görüntüleri kendisine attığını iddia etti.
BEBEKLERİN KARNINA TARİH ATIYOR
Görko isimli hesaptan yapılan paylaşımlarda Ekşisözlük'te pedofili bir şahsın kız bebeği yönelik istismar görüntülerini kendisine attığı yazıldı. İddiaya göre pedofili şahıs istismar ettiği bebeklerin karnına tarih atarak bu görüntüleri "Görko" isimli bu hesaba gönderiyor.
EKŞİ SÖZLÜK'TEN BÜYÜK SKANDAL
Görko isimli hesaptan yapılan paylaşımda 2 gün önce olanları başlık açarak ifşa edildiği ve ekşisözlük yönetimi tarafından banlandığı belirtildi.
Ekşi Sözlük'teki pedofili yazar skandalı sonrası platform yönetiminin takındığı tavır tepki çekti. İğrenç istismarı kamuoyuna duyuran yazarın hesabı 'pasif' konumuna çekildi.
SUSTURMAK YERİNE AKSİYON ALSANIZ!
Sözlük yöneticisi Başak Purut'un söz konusu durumla ilgili yaptığı açıklama tepkilere neden olurken, pedofili kişiyi ve olayı ifşa eden "Görko" isimli kullanıcı sosyal medya hesabından, "Bebeğin fotoğraflarını yetkili biri istemedikçe hiçbir yerde paylaşmadım. Susturmak yerine aksiyon alsaydınız dün bebeğin karnında "ekşi" yazılı fotoğrafı almayacaktım. Yazık." sözlerini kullandı.
EKŞİ SÖZLÜK'TEN SKANDALI ÖRTBAS ÇABASI!
Yazarı banlayan Ekşi Sözlük yönetimi ise iğrenç olayın duyulmasını engellemek için inanılmaz bir yönteme imza attı. Pedofili olayının yeni açılan 'sapkınlığın mesajla itirafı' adlı başlıkla sitede yer aldığı, ancak bu başlığı sadece sözlük üyelerinin görebildiği ortaya çıktı. Sözlük yönetiminin bu tutumu tepkilere yol açtı.
Ekşi Sözlük yöneticisi Başak Purut'un ise X hesabından yaptığı açıklamalar skandalı örtbas çabası olarak yorumlandı.
Purut, konuyu gündeme getiren yazarın entrylerinin silinmesi için, "Kamuoyu oluşturmak niyetiyle de olsa kendisine gönderilen çocuk istismarına ilişkin görsellerin linklerini entrylerinde paylaşması suç." dedi.
"SUSTURMAK YERİNE AKSİYON ALSAYDINIZ..."
"Görko" isimli kullanıcı ise, "Yalan söylemeye utanmıyor musunuz? Bebeğin fotoğraflarını yetkili biri istemedikçe hiçbir yerde paylaşmadım, paylaşmam. Hesabımı yasakladınız, isterseniz kapatabilirsiniz de. Susturmak yerine aksiyon alsaydınız dün bebeğin karnında "ekşi <3" yazılı="" fotoğrafı="" almayacaktım.=""> sözleriyle Purut'a tepki gösterdi.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir bebeğin istismar edildiğine ilişkin ihbarın ardından ilgili ekiplerin harekete geçtiğini, şüpheliye yönelik kimlik ve adres tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan, "sosyal medyada bir şahsın bir bebeği istismar ettiğine yönelik görüntülerin bulunduğu" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Emniyet birimleri ve Bakanlık ekiplerimiz ihbarın ardından hemen harekete geçmiştir. Şahsa yönelik kimlik ve adres tespit çalışmaları devam etmektedir. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz söz konusu içerikler ile ilgili erişim engeli ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulması için gerekli süreçleri başlatmıştır.
Şahsın kimlik tespiti yapılır yapılmaz ilgili adımlar ivedilikle atılacaktır. Bu vesileyle tekrar ifade etmek isteriz ki, çocuklarımızın üstün yararı temel ilkemizdir. Bunun ihlal edilmesi ihtimali, çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Her zaman bu doğrultuda hareket etmekteyiz, aynı hassasiyetle hareket etmeye de devam edeceğiz."
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