Asgari ücret belli oluyor! Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman?

ASGARİ ÜCRETTE FORMÜLLER NELER?

Refah payı ne kadar verilecek? En önemli sorular şüphesiz bu. En az yüzde 12 oranında bir refah payı verildiği taktirde enflasyon farkı + refah payı yüzde 50'ye aşağı yukarı tekabül ediyor. Bu rakam da asgari ücretin 17.103 TL olacağı anlamına geliyor. Bu formüle göre.