24 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Asgari ücret belli oluyor! Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman?

Asgari ücret belli oluyor! Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman?

EKONOMİ ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 24.12.2023 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
ABONE OL
Asgari ücret belli oluyor! Cumhurbaşkanlığı Kabine’si toplanıyor | Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman?

Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman? Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret neleri değiştirecek? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan detayları aktardı.

Milyonların gözü yeni asgari ücrete çevrildi.


Bu hafta yapılacak olan toplantıda artık rakamlar konuşulacak. Rakamlar üzerinden müzakere süreci yürütülecek ve bu hafta içerisinde asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.

Asgari ücret belli oluyor! Cumhurbaşkanlığı Kabine’si toplanıyor | Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman?

ASGARİ ÜCRETTE FORMÜLLER NELER?

Refah payı ne kadar verilecek? En önemli sorular şüphesiz bu. En az yüzde 12 oranında bir refah payı verildiği taktirde enflasyon farkı + refah payı yüzde 50'ye aşağı yukarı tekabül ediyor. Bu rakam da asgari ücretin 17.103 TL olacağı anlamına geliyor. Bu formüle göre.

Asgari ücret belli oluyor! Cumhurbaşkanlığı Kabine’si toplanıyor | Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman?

17'lik bir refah payı verildiği taktirde ise 17.674 TL'ye asgari ücretin tekabül edeceği anlamına geliyor.

Asgari ücret belli oluyor! Cumhurbaşkanlığı Kabine’si toplanıyor | Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman?

Diğer yandan farklı formüller de tabii ki gündemde. Uzmanlar farklı rakamları dillendiriyor. Örneğin maksimum yüzde 22 oranında refah payı verildiği taktirde bu durumda yüzde 60'a tekabül ediyor. Maksimum asgari ücretin 18.245 TL olacağı söylenebilir. Uzmanların bu konuyla ilgili farklı görüşleri var.

Asgari ücret belli oluyor! Cumhurbaşkanlığı Kabine’si toplanıyor | Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda rakamların üzerinde müzakere yapılacak. Neticesinde asgari ücret belirlenecek.

Asgari ücret belli oluyor! Cumhurbaşkanlığı Kabine’si toplanıyor | Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman?

KABİNE TOPLANIYOR

Bu arada Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin de toplanması bekleniyor. Kabine'nin önemli güncel sıcak başlıkları arasında şüphesiz terörle mücadele olacak. 12 şehidimiz var ve bölgede aralıksız operasyonlar devam ediyor. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Bu konu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda masada olması muhtemel.

Asgari ücret belli oluyor! Cumhurbaşkanlığı Kabine’si toplanıyor | Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman?

Asgari ücret konusu da önemli asgari ücretle ilgili tarafların ortaya koymuş olduğu rakamlar ve ortaya çıkması muhtemel asgari ücret de yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nda masada olması bekleniyor. Yoğun bir hafta olacak.

Asgari ücret belli oluyor! Cumhurbaşkanlığı Kabine’si toplanıyor | Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman?

KULİSLERDE KONUŞULAN ORANLAR NELER?

Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.


Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman: Yüzde 40'ın altında hiç kimsenin beklentisi yok. 17 bin net, 20 bini brüt olan rakamla karşı karşıya kalabiliriz. Yani yüzde 50 seviyesinde bir artış gelebilir. Çünkü geçen sene ile bu sene benzerlik gösteriyor.

Asgari ücret belli oluyor! Cumhurbaşkanlığı Kabine’si toplanıyor | Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen: Yüzde 60'ın üzerinde zam yapmamız gerekiyor. Bir yıllık.


2024 yılında tek seferlik bir asgari ücret belirlenecekse bu asgari ücrete 11 bin 402 TL'ye yüzde 60'ın üzerinde zam yapmanız gerekiyor.

Asgari ücret belli oluyor! Cumhurbaşkanlığı Kabine’si toplanıyor | Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman?

Eğer bunun altında zam yaparsak 2024 yılının haziran ayında tekrar asgari ücreti konuşuyor oluruz.

Bizim beklentimiz yüzde 50 yüzde 55 yüzde 60 bile olabilir.

Asgari ücret belli oluyor! Cumhurbaşkanlığı Kabine’si toplanıyor | Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya: Yüzde 48'in altına inme ihtimali olmayacak. Olması gereken rakam 16.874 TL ile 17 bin 103 TL arasında bir formüle oturmuş olacak.

Asgari ücret belli oluyor! Cumhurbaşkanlığı Kabine’si toplanıyor | Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman?

TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

Akademisyen Tarkan Zengin: Havanın olumlu olduğunu ifade edelim. Bir rakam telaffuz edilmedi.

Asgari ücret belli oluyor! Cumhurbaşkanlığı Kabine’si toplanıyor | Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman?

Mutabakat vurgusunu önemsiyorum. Kararlar genellikle oy çokluğu ile alınıyor. Ama oy birliği ile olması önemli.

Asgari ücret belli oluyor! Cumhurbaşkanlığı Kabine’si toplanıyor | Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman?

Olumlu havada başlayan toplantı tarafların açıklamalarına baktığımızda bir mutabakat olmasını değerlendiriyorum. Görünen hava sanki bir mutabakata doğru gittiğine dair önemli ipuçları var.

Asgari ücret belli oluyor! Cumhurbaşkanlığı Kabine’si toplanıyor | Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman?

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA