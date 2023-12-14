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Milli güvenlik gerekçesiyle erişimi engellenmişti: Sapkınlığın adresi Ekşi Sözlük'ten yeni oyun! Domain değiştirip alçaklığa devam edecekler

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Giriş Tarihi: 14.12.2023 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
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Milli güvenlik gerekçesiyle erişimi engellenmişti: Sapkınlığın adresi Ekşi Sözlük’ten yeni oyun! Domain değiştirip alçaklığa devam edecekler

Her türlü sapkınlığın adresi haline gelen Ekşi Sözlük yine pedofili skandalıyla karşımıza çıktı. Sosyal medya platformu X'te "Görko" isimli bir kullanıcı Ekşisözlük platformunda pedofili bir şahsın bir kız bebeği istismar ettiği görüntüleri kendisine gönderdiğini iddia etmiş, konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti. Ekşi Sözlük, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle engellendi. Ancak Sözlük yönetimi yeni bir domain ile sözlüğe yeniden giriş yapılmasını sağladı. Ancak bu duruma yazarlarından bile tepki yağdı

Ekşi Sözlük'te geçtiğimiz günlerde yeni skandal yaşanmıştı. Pedofili bir yazar, bebeğe yaptığı istismarı kayda alıp görüntüleri başka yazarlara yolladı.

DM kutusuna gelen mesajları görünce şoke olan bir yazar ise sözlükte başlık açıp iğrenç olayı anlattı.

Ancak Ekşi Sözlük yönetimi bu başlığı ortadan kaldırdı ve yazarı banladı. Ekşi sözlük bu iğrenç olayın daha fazla duyulmaması için de skandal bir uygulamaya imza attı.

Pedofili olayının yeni açılan 'sapkınlığın mesajla itirafı' adlı başlıkla sitede yer aldığı, ancak bu başlığı sadece sözlük üyelerinin görebildiği ortaya çıktı.

Sözlük yönetiminin bu tutumu tepkilere yol açtı. Yaşanan iğrenç olayın ardından https://eksisozluk1923.com/ adlı adres de mahkeme kararıyla kapatıldı.

Sözlük yönetimi ise uyanıklık yapıp yeni bir domain ile sözlüğe yeniden giriş yapılmasını sağladı. Sözlük yönetimi bu gelişmeyi de Twitter hesabından paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları ise bu duruma tepki gösterdi. Hatta bir sözlük yazarı da özeleştiri yaparak şunları söyledi: "Bir kez daha kapanıp yeni isimle gelen ekşi'nin yeni adresi.

Artık siteyi kapatanlara lanet okumak yerine şapkayı önünüze alıp bir düşünün derim. Sözlükte her başlıkta küfürler havada uçuşuyor, sürekli nefret suçu isleniyor.

Sırf bir gruba mensup diye insanlar birbirine hunharca saldırıyor ve ekşi sözlük çok ayyuka çıkmamışsa bu durumlardan rahatsız görünmüyor.

Sözlükte cidden bir kontrol mekanizmasının olduğu hissedilmiyor. İsteyen istediği başlığı açıp entry giriyor.

Bu makul sınırlarda mi değil mi, sadece insanların vicdanına bırakılıyor."

Sosyal medya kullanıcıları da sözlüğe yeniden erişim engeli gelmesini istedi.

Ekşi Sözlük’ü kapatmak için neyi bekliyorsunuz? EKŞİ SÖZLÜK'Ü KAPATMAK İÇİN NEYİ BEKLİYORSUNUZ?
Ekşi Sözlük’te büyük skandal! EKŞİ SÖZLÜK'TE BÜYÜK SKANDAL!
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