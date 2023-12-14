Milli güvenlik gerekçesiyle erişimi engellenmişti: Sapkınlığın adresi Ekşi Sözlük’ten yeni oyun! Domain değiştirip alçaklığa devam edecekler

Ancak Ekşi Sözlük yönetimi bu başlığı ortadan kaldırdı ve yazarı banladı. Ekşi sözlük bu iğrenç olayın daha fazla duyulmaması için de skandal bir uygulamaya imza attı.

Pedofili olayının yeni açılan 'sapkınlığın mesajla itirafı' adlı başlıkla sitede yer aldığı, ancak bu başlığı sadece sözlük üyelerinin görebildiği ortaya çıktı.

Sözlük yönetiminin bu tutumu tepkilere yol açtı. Yaşanan iğrenç olayın ardından https://eksisozluk1923.com/ adlı adres de mahkeme kararıyla kapatıldı.