İkiyüzlülük zirvenin adı Özgür Özel! Demirtaş'a selam çaktı şehit ailesini ziyaret etti! Sosyal medyadan tepki yağdı: Ne yüzle gittin?
Seçildiği ilk andan itibaren yerel seçimler için HDP/DEM Parti'den oy dilenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'a özgürlük talebini de defalarca yineledi. Bu zihniyette olan Özgür Özel PKK'lı hain teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmenimiz Ramazan Günay’ın İzmir'deki ailesini ziyaret etti. Özel ziyaret sonrası görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşırken kullanıcılar Özel'e "Ne yüzle gittin?" diyerek tepki gösterdi. İşte detaylar...
CHP'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde döneminde ittifak yapılan HDP ile yaşanan genel başkan değişikliğine rağmen yakın ilişkiler devam ederken Özgür Özel Kandil'in siyasi kolu olan HDP/DEM Parti'nin kapısında yatmaya devam ediyor.
Göreve gelir gelmez Kandil'e selam çakmaya başlayan Özgür Özel, DEM Parti'yi şeytanlaştırmayacağını ifade etti.
"ŞEYTANLAŞTIRMAYACAĞIM" DİYEREK İLK SİNYALİ VERDİ
Özel "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin.." sözleriyle Kandil'in siyasi kolunu meşrulaştırmaya çalıştı.
TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ
Bu açıklamalarla da yetinmeyen Özel, Türkiye düşmanlığıyla tanınan Pervin Chakar'ın elini öperek kameralara poz verdi.
DEM PARTİ'NİN AYAĞINA GİTTİ
Yaptığı açıklamalarla Kandil'in gönlünü kazanan Özel, DEM Parti'yi ziyaret ederek diyaloğun süreceğini belirtti. Ziyaret sonrası konuşan Özel "Bundan sonraki süreçlerde diyaloğumuz sürecek" ifadelerini kullandı.
BÜYÜK SKANDAL! ORTAK BİLDİRİYE RET
Bu gelişmelerin yanında Türkiye iki gündür terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırılar sonucu şehit olan 12 askerine ağlarken, CHP ve DEM Parti yine büyük bir skandala imza attı.
Yerel seçimler öncesi Kandil ile ittifakın yollarını arayan Özgür Özel ve avaneleri şehitlerimiz için TBMM'de yayınlanan ortak bildiriye karşı çıktı. Ortak bildiriye imza atmayan CHP, parti olarak yayınladıkları bildiride ise terör örgütünün ismine yer vermedi.
DEMİRTAŞ VE KAVALA'YA SELAM GÖNDERMİŞTİ
Öte yandan Özgür Özel, CHP Kurultayı'nda terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş ve Gezi olaylarının finansörü tutuklu Osman Kavala'ya selam göndermişti.
Özgür Özel, Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderdiği açıklamasında şunları söylemişti:
"Memleketimin dört bir yanında altı oklu bayrağı sallayanlara, Soma'da, Zonguldak'ta, Bartın'da yerin yüzlerce metre altında çalışanlara, İzmir'de Agrobay'da direnen kadınlara, Silivri'de Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun."
ŞEHİT CENAZESİNDE GÜLMÜŞTÜ
2018 yılında Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Mustafa Kozak'ın cenazesine katılan Özgür Özel'in herkes ağlarken gülerek sohbet etmesi eleştirilere neden olmuştu.
UTANMADAN ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Özgür Özel göreve geldiği ilk andan itibaren DEM Parti'yle yakın ilişkiler kurarak yerel seçimler için oy dilenirken dün akşam Irak'ın kuzeyınde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın İzmir Buca'daki ailesıne taziye ziyaretinde bulundu.
Özel'in bu ziyareti ikiyüzlülüğü ortaya koyarken, Özel'in seçildiği anda terörist Selahattin Demirtaş'a selam yolladığı anlar akıllara geldi.
SOSYAL MEDYDAN PAYLAŞTI
Diğer yandan Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Teğmenimiz Ramazan Günay'ın İzmir'deki ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, baş sağlığı dileklerimizi ilettik." ifadelerini kullandı.
TEPKİ YAĞDI!
Özel'in bu paylaşımı sosyal medyada binlerce yorum alırken DEM Parti ile olan ilişkilerine sert tepki gösterildi.
İşte o tepkilerden bazıları:
İşte o tepkilerden bazıları:
İşte o tepkilerden bazıları:
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