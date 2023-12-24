CHP ve PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'den skandal karar! Şehitlerimiz için yayınlanan ortak bildiri teklifini reddettiler
Terör örgütü PKK'nın düzenlediği alçak saldırıda 12 askerimizin şehit olmasının ardından Türkiye derin bir yasa boğuldu. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bu günde Kandil'in siyasi ayağı DEM Parti ve onun yancısı CHP'de büyük bir skandala imza attı. Yerel seçimler öncesi Kandil ile ittifakın yollarını arayan Özgür Özel ve avaneleri şehitlerimiz için TBMM'de yayınlanan ortak bildiriye karşı çıktı. Ortak bildiriye imza atmayan CHP, parti olarak yayınladıkları bildiride ise terör örgütünün ismine yer vermedi. Gece saatlerinde yaşanan bu skandala AK Parti'den de çok sert tepki gelirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "İçinden geçtiğimiz bu hassas dönemde bile milletin derdiyle dertlenmek yerine, kahramanlarımızın canına kast edenlerin sözcülerine yaranmaya çalışan CHP'yi milletimizin takdirine bırakıyoruz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
CHP ŞEHİTLERİ HİÇE SAYDI
Yerel seçimler öncesi Türkiye düşmanlarının elini öpen ve Kandil'in siyasi yuvası olan DEM Parti'yi ziyaret eden CHP'nin Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye'nin büyük bir acı yaşadığını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le telefonda görüştüğünü aktardı. Başarır şehitlerimizi hiçe sayarak, "Biz, pazartesi günü yetkili kurullarla toplanacağız, Meclisi genel görüşmeye çağıracağız. Bu konudaki samimiyetimizi ortaya koyacağız, ondan sonra açıklamayı Meclis olarak yapacağız." ifadelerini kullandı.
"ÇALIŞMA SAATİMİZ VAR"
PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise "Şu anda saat 23.00'e geliyor, bir saatimiz var, çalışma saatimiz. Bunu gözetelim." ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL: HİÇ BİR BİLDİRİYE İMZA ATMAYACAĞIZ
CHP ve HDPKK'nın skandal kararı sonrası CHP lideri Özgür Özel sosyal medyada hesabından açıklamada bulundu. Alınan karara arka çıkan ve HDPKK ile aynı çizgide koşan Özel, "Buradan ilan ediyorum ki; bu bilgilendirme yapılmadan, sorularımıza yanıt almadan ve ikna olmadan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin altında imzası olan hiçbir bildiriye imza atmayacağız" dedi.
"ORTAK BİLDİRİNİN BU AKŞAM ÇIKMASI ÇOK KIYMETLİ"
CHP ve HDPKK skandal ortak kararı sonrası AK Parti çok sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "Şu an çalıştığımızı özellikle ifade ettim. 12 şehidimiz var, içimiz acıyorken böyle bir ortak bildirinin bu akşam çıkması çok kıymetli ve anlamlı olacaktır. Buna imza atmayanlar olabilir, buna da saygı duyarız. Bunu da millet takdir eder. Meseleyi seçim meydanlarına getirmek hiç doğru değil. PKK bayrakları altında Doğu ve Güneydoğu illerinde miting yapıp bir tane Türk bayrağı kullanmayanlar, şimdi seçim meydanlarında ne yapıldığını nasıl soruyorlar, anlayamadım, bağdaştıramadım. Bunları tartışmayalım, ortak bildiri için çaba gösterelim. Çalışıyorken bu geceyi değerlendirmemek milletimizin nezdinde de yanlış anlaşılabilir." denildi.
AK PARTİ, MHP, İYİ PARTİ VE SAADET PARTİSİNDEN TERÖR SALDIRILARIYLA İLGİLİ ORTAK BİLDİRİ
AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin, Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili yayımladığı ortak bildiride, "Birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü sırada AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup başkanvekillerinin imzasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri yayımlandı.
TBMM Genel Kurulunda bildiriyi AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, yerlerinden söz alarak okudu.
Bildiride, şunlar kaydedildi:
"Bölücü terör örgütü PKK tarafından iki gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırılarda şehit düşen kahraman askerlerimize Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz.
Bizler, TBMM'de, bildiride imzası bulunan siyasi parti grupları olarak, birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz."
CHP PKK DİYEMEDİ
Bu gelişme sonrası gelen tepkilerin ardından ortak bildiriye karşı çıkan CHP bir bildiri yayınlandı. TBMM bildirisinde PKK net şekilde lanetlenirken, CHP ise bildirisinde HDP/DEM'in siyasi uzantısı PKK'nın adına yer veremedi.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ şu ifadeleri kullandı:
Dün ve bugün Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden yüreklerimizi dağlayan haberler gelmiş; 12 kahraman vatan evladı şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Bu elim haberler üzerine, TBMM'de grubu bulunan partilerin teröre karşı yek vücut olabilmesi için ortak bildiri önerisinde bulunulmuş;
"KANDİL'İN MECLİS'TEKİ SÖZCÜLERİYLE SAF TUTTU"
AK Parti grubumuz ile MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grupları bildiriye destek vermişlerdir. Ne yazık ki terör örgütlerine yaklaşımı noktasında uzun süredir duruş bozukluğu yaşayan CHP, millet olmanın, birlik olmanın çok kıymetli olduğu bir günde bile yine Kandil'in Meclis'teki sözcüleriyle saf tutmuş, bildiriyi imzalamamıştır.
"TERÖRE TEPKİ KOYMAYA CESARET EDEMEDİLER"
Lafa gelince "CHP savaş meydanında kurulmuştur" nutku atanlar siyasi pragmatizm uğruna teröre karşı tepki koymaya cesaret edememektedir. Aynı CHP, şimdiye kadar bölücü elebaşına özgürlük isteyenlere sesini çıkarmamak,YPG'yi terör örgütü olarak görmemek, terörist cenazelerine parti yöneticisi düzeyinde katılım sağlamak, TSK'ya defalarca iftira atmak ve tezkerelere hayır oyu vermek gibi onlarca ayıba imza atmıştır. İçinden geçtiğimiz bu hassas dönemde bile milletin derdiyle dertlenmek yerine, kahramanlarımızın canına kast edenlerin sözcülerine yaranmaya çalışan CHP'yi milletimizin takdirine bırakıyoruz.
"BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YI LANETLİYORUZ"
AK Parti sosyal medya hesabından konuya ilişkin "TBMM Genel Kurulu'nda "teröre karşı ortak bildiri"ye dört siyasi parti grubu imza atmıştır. Bölücü terör örgütü PKK'yı lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.
"MİLLETİMİZ CEVAP VERECEK"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da CHP ve DEM Parti'ye tepki gösterirken "12 vatan evladımızın hain terör örgütünün saldırıları neticesinde şehit edildiği acılı ve bir o kadar da öfkeli günümüzde TBMM'de "Teröre Karşı Ortak Bildiri"ye imza atmayan CHP ve DEM Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir. Terörle mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz, milletimizin huzurunu bozmak isteyen şer şebekelerine, ülkemizin güvenliğine kasteden hainlere geçit vermeyeceğiz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.
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