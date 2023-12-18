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Hamas İsrail tankını imha etti! Gazze'yi işgal eden İsrail büyük direnişle karşılaşıyor

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Giriş Tarihi: 18.12.2023 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023
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Hamas İsrail tankını imha etti! Gazze’yi işgal eden İsrail büyük direnişle karşılaşıyor

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 72 gündür devam ederken, Hamas İsrail'e karşı büyük direniş gösteriyor. Bir İsrail tankı daha Gazze'de imha edildi. İşte o görüntüler…

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze'de bir İsrail tankının daha imha edildiği anlara ilişkin görüntü yayınladı.

Deyr El Balah'ta kaydedildiği belirtilen görüntülerde, Yasin 105 roketi ile İsrail tankının vurulması yer alıyor.

Vurulan tanktan daha sonra siyah dumanlar yükseldiği görülüyor.

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