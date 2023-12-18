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Hamas İsrail tankını imha etti! Gazze'yi işgal eden İsrail büyük direnişle karşılaşıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2023 13:05
Güncelleme:18.12.2023 13:06
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 72 gündür devam ederken, Hamas İsrail'e karşı büyük direniş gösteriyor. Bir İsrail tankı daha Gazze'de imha edildi. İşte o görüntüler…
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