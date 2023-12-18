Hamas İsrail tankını imha etti! Gazze'yi işgal eden İsrail büyük direnişle karşılaşıyor

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 72 gündür devam ederken, Hamas İsrail'e karşı büyük direniş gösteriyor. Bir İsrail tankı daha Gazze'de imha edildi. İşte o görüntüler…

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