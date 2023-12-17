İşgalci İsrail’in skandalları son bulmuyor! Mescid-i Aksa İmam Hatibi soykırımcıların hedefine girdi
7 Ekim’den beri Gazze’de binlerce masumun canına kıyarak savaş suçu işleyen İsrail, dünya basınında ses getiren skandallarına bir yenisini daha ekledi. İşgalciler bu kez de Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi hedef aldı. Şeyh İkrime Sabri, "provokasyon" suçlamasıyla ifadeye çağrıldı. İşte tüm detaylar…
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri, ifade vermek üzere Kudüs'teki Meskubiyye Cezaevi'ne çağrıldı.
'PROVOKASYON' YAPMAKLA SUÇLANDI
Şeyh Sabri'nin avukatı Hamza Kutayne, müvekkilinin 4 saat önce "provokasyon" suçlamasıyla soruşturmaya alındığını ve ifade verme işleminin devam ettiğini aktardı.
İŞGALCİLER TARAFINDAN EVİNE BASKIN DÜZENLENMİŞTİ
İsrail güçleri, 4 Aralık'ta Şeyh Sabri'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evine baskın düzenleyerek, Sabri'ye "İsrail'in güvenliğine karşı ciddi tehlike oluşturduğu" iddiasıyla bir ay yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.
İSRAİL POLİSİ, İSTİHBARATI, YARGISI VE FANATİK YAHUDİLERİN HEDEFİNDE
Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri, yıllardır İsrail polisi, istihbaratı, yargısı ve fanatik Yahudi örgütlerinin hedefinde.
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