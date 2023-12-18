Gazze'de katliam villaları! İşgalci İsrail'in korkunç planına A Haber'de sert tepki: Uyanın...

Terör devleti İsrail'in Gazze saldırısında bugün 73. gün. Gazze şeridinde yerleşim bölgesi kurmak için hazırlık yapılıyor. Katiller sürüsü Gazze'de yıkıntıların üzerinde villa görselleri ile reklam yaptı. "Uyanın, sahilde bir ev rüya değil!" ifadeleri kullanıldı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel bölgeden son durumu aktardı. A Haber Spikeri Cansın Helvacı görüntülere tepki gösterdi.

Terör devleti İsrail'in Gazze saldırısında bugün 73. gün. Gazze şeridinde yerleşim bölgesi kurmak için hazırlık yapılıyor.

"SAVAŞIN, KURTARIN, YERLEŞİN"



Katiller sürüsü Gazze'de yıkıntıların üzerinde villa görselleri ile reklam yaptı. "Uyanın, sahilde bir ev rüya değil!" ifadeleri kullanıldı.

A Haber Spikeri Cansın Helvacı, görüntülere canlı yayında tepki gösterdi.

İşte o açıklamalar;

Bu bir reklam sloganı. Bu neyin reklamı biliyor musunuz? İşgal edilen Gazze'deki bir nokta burası. Taslağı hazırlanmış bir projenin fotoğraflarını görüyorsunuz. Gazze Şeridi'nde sahilin hemen yanı başında lüks villaların planı projesi bu. Satışa çıkarılmak için hazırlanmış bir proje.

YAŞANAN GERÇEKLER

Sahilde ölen çocukları biliyoruz ya, şu 73 günde gözümüz neler gördü ya, dünyanın gözü önünde dünyanın gözünün içine baka baka dünyaya rağmen soykırım devam etti ya, anneler çocuklar babalar öldü ya, bugün geldiğimiz noktada içerideki kadınlara kız çocuklarına tecavüz edebilirsiniz bunda bir sıkıntı yok diyen İsrail askerlerinin varlığını biliyoruz ya, diri diri buldozerlerle ezip gömüyorlar diyoruz ya, bunların hiçbiri kulaktan dolma bilgiler değil. Bunlar yaşanan gerçekler.

GAZZE'DE LÜKS VİLLA PLANLARI YAPILIYOR

İşgal altındaki Gazze'nin o sahilinde bir gün batımını ağız tadıyla izleyememiş, gün yüzünü görememiş insanların topraklarına zaten işgalci olarak girmişlerdi. Şimdi insanların kanıyla suladıkları hatta toprakları verimsizleşsin diye denizden kanallar kurup deniz suyu basmaya çalıştıkları Gazze'de lüks villa planları yapılıyor.

"UYANIN"

Biz uyanırsak bu insani mesele dersek bunun dili, dini, ırkını bir kenara bırakabilirsek çünkü yok. Bu olayın ne siyasi bir tarafı var, ne coğrafi bir tarafı var. Bu insani bir mesele. Çocukların katledilip, öldüğü bir yerde insanlık dışında hiçbir şey konuşamayız.

BU ZULÜM ÖYLE SON BULACAK

Her birimiz insanlık olarak uyanıp bunu kendi ülkemiz adına da söylüyorum dur diye sesimizi yükselttiğimiz zaman hayat dünya yaşanır bir hale gelecek. Bu zulüm öyle son bulacak.