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Fransızlar katil İsrail’e tepkili: Fransız Dışişleri mensubunu katlettiler! "Netanyahu'ya karşı masaya yumruğumuzu vurmanın zamanı geldi"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.12.2023 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023
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Fransızlar katil İsrail’e tepkili: Fransız Dışişleri mensubunu katlettiler! Netanyahu’ya karşı masaya yumruğumuzu vurmanın zamanı geldi

Dünyanın gözü önünde Gazze’de binlerce masumun canına kıyarak, bir soykırımla tarih sayfalarına kazınacak olan katil İsrail, ABD ve bazı AB ülkelerinin desteğinin çekilmesinin ardından düşman cephesini genişletti. Bölgede son günlerine yaşayan işgalciler AB’yi karşısına aldı. Kendi vatandaşlarını bile katletmekten kaçınmayan katillerin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir konutu vurması sonucu 13 Aralık’ta ağır yaralanan Fransız Dışişleri mensubunun ölüm haberi ülkede kaos oluşmasına sebep oldu. Fransız basını olayı yalnızca resmi bir açıklama üzerinden gelişigüzel yansıtırken, Rönesans Partisi Milletvekili ve Meclis Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Mireille Clapot, “Netanyahu’ya karşı masaya yumruğumuzu vurmanın zamanı geldi” ifadelerini kullandı. Öte yandan Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) Parti Koordinatörü Manuel Bompard ise Fransız basınının bu vurdumduymazlığı ve soykırım yandaşlığını ‘skandal’ olarak niteledi.

İşgalci İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde başlattığı soykırım dünya gündeminde büyük tepki görüyor. Çoğunluğu bebek-çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 20 bin sivilin katleden işgalci askerler, esir düşen vatandaşlarını da öldürmekten kaçınmıyor.

Bölgedeki korkunç durumun vesikasının basına sızmaması için basın mensuplarını da gözünü kırpmadan öldüren İsrail, AB ülkelerini karşısına almaya karar verdi.

13 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir konutu vurması sonucu ağır yaralanan Fransız Dışişleri mensubunun ölüm haberi geldi.

FRANSIZ BASININDAN SKANDAL TAVIR

Fransa Dışişleri Bakanlığının; İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir konutu vurması sonucu 13 Aralık'ta ağır yaralanan Bakanlık mensubunun hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından ülkede bazı milletvekilleri, İsrail'e tepki gösterirken; Fransız basını, olayı resmi açıklama üzerinden görmekle yetindi.

Konuya ilişkin Fransız Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, sivillerin yaşadığı konutun vurulması kınansa da, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Tel Aviv'i ziyaretinde, İsrailli mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında, İsrail'in, Gazze-Mısır sınırındaki sivil konutları vurarak öldürdüğü Bakanlık mensubuna değinmemesi dikkati çekmişti.

Bakanlık, Gazze'de öldürüldüğünü duyurduğu mensubunun kimliğine ilişkin bilgi vermezken, Le Figaro, İsrail saldırılarında ölen kişinin "Ahmed Abou Shama" isimli bir Filistinli olduğunu aktardı.

NUPES ittifakı milletvekili Elsa Faucillon, X'teki paylaşımında, Ahmed Abou Shama'nın 23 senedir Dışişleri Bakanlığı için çalıştığını ve Gazze'deki Fransız Enstitüsünde görev yaptığını belirtti.

Milletvekili Faucillon, Fransa'nın, Bakanlık mensubunun 4 oğlunu "Gazze'den çıkışına izin verilenler" listesine almadığını ve Abu Shamla'nın bu nedenle Gazze'de onlarla birlikte kalmayı tercih ettiğini kaydetti.

"NETANYAHU'YA KARŞI MASAYA YUMRUĞUMUZU VURMANIN ZAMANI GELDİ"

Rönesans Partisi Milletvekili ve Meclis Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Mireille Clapot ise X'teki paylaşımında, Bakanlık mensubunun öldürülmesine tepki göstererek, "3'te 2'si kadın ve çocuk olan 1800 kişi, 3 İsrailli esir, bir Fransa Dışişleri Bakanlığı çalışanı öldürüldü. Dünyanın, İsrail'i ölümcül deliliğinde desteklemeyi bırakması için ne gerekecek?" ifadelerini kullandı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Antoine Leaument ise paylaştığı mesajda, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Bakanlık mensubunun ailesi ile dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, "(Binyamin) Netanyahu'ya karşı masaya yumruğumuzu vurmanın zamanı geldi." dedi.
Aşırı sağcı Marine Le Pen de yaptığı paylaşımda, Bakanlık mensubunun ölümünden "derin üzüntü" duyduğunu belirterek, ailesi ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.

SOYKIRIMCI İSRAİL'DEN YANA SKANDAL TAVIR

Fransız basını da olayı sadece Bakanlığın resmi açıklaması üzerinden görmekle yetindi.

Bakanlık mensubunun ölümü, Liberation gazetesince, "Dışişleri Bakanlığı mensubu öldürüldü; Paris, ölümüne ışık tutulmasını istiyor" başlığıyla verirken; Le Monde, olayı "Bir Dışişleri Bakanlığı mensubu, İsrail'in Refah'taki bombardımanında öldü" başlığı ile gündeme getirdi.
Le Parisien ise "Fransa, bir Dışişleri mensubunun İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldüğünü duyurdu" başlığını attı.

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