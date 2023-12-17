Fransızlar katil İsrail’e tepkili: Fransız Dışişleri mensubunu katlettiler! "Netanyahu'ya karşı masaya yumruğumuzu vurmanın zamanı geldi"

NUPES ittifakı milletvekili Elsa Faucillon, X'teki paylaşımında, Ahmed Abou Shama'nın 23 senedir Dışişleri Bakanlığı için çalıştığını ve Gazze'deki Fransız Enstitüsünde görev yaptığını belirtti.

Milletvekili Faucillon, Fransa'nın, Bakanlık mensubunun 4 oğlunu "Gazze'den çıkışına izin verilenler" listesine almadığını ve Abu Shamla'nın bu nedenle Gazze'de onlarla birlikte kalmayı tercih ettiğini kaydetti.