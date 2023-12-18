Ekrem İmamoğlu'ndan İYİ Parti'ye büyük operasyon! Ayrı aday diyenlere savaş açtı! İstifalar teker teker geldi...
İYİ Parti'de yerel seçimlerde tüm illerde ayrı aday çıkarma kararı alınması sonrası partideki kaos ve olaylar dinmek bilmiyor. Krizi el altında yürüten isimlerin başında CHP'li Ekrem İmamoğlu gelirken istifa eden isimlerin İmamoğlu'na yakın isimler olması da dikkat çekti. Yerel seçimlere az bir süre kalan oy konusunda sıkışan İmamoğlu, kendisine destek vermeyen Akşener'in elini bu istifalarla güçsüzleştirmeyi hedefliyor. İşte detaylar...
İYİ Parti'de Meral Akşener'in yerel seçimlerde tüm illerde ayrı aday çıkaracaklarını duyurması sonrası harekete geçen Ekrem İmamoğlu, partiyi karıştırmak adına her türlü operasyonu çekmeye başladı.
İMAMOĞLU İYİ PARTİ'Yİ KARIŞTIRDI
İmamoğlu İYİ Parti içindeki destekçilerini arkasına alarak kullanırken parti içinde büyük kaosa neden oldu.
İşte bu durumun somut örnekleri:
BAHADIR ERDEM'LE BAŞLADI
İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Bahadır Erdem, partisinden istifa etti. Erdem GİK'in aldığı yerel seçimlere ayrı adaylarla girme kararını eleştirirken "Partimizin aldığı ve değiştirmemekte ısrar ettiği seçimlere "tüm illerde" ayrı aday ile girme kararı yani bir başka deyiş ile 2019 yerel seçimlerinde birçok ilde seçimin kazanılmasını sağlayan güç birliğini sonlandırmayı son derece yanlış bulduğumu bir kez daha belirtmek isterim." dedi. Erdem'in bu sözleri Ekrem İmamoğlu'na destek vermek istediği şeklinde yorumlandı.
GİK KARARININ HEMEN ERTESİ GÜN İSTİFA
İYİ Parti İstanbul Medya Başkanı Aslı Duru da, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Duru, açıklamasında, "Üyesi olduğum İYİ Parti'den gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim" ifadelerini kullanarak ekran görüntüsü paylaştı.
ÜST DÜZEY 'CHP' İSTİFASI
Gelişme üzerine İYİ Parti'de üst düzey bir 'CHP' istifası patlak verdi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu ittifakı bahane ederek partisinden istifa etti.
Yanıkömeroğlu yaptığı açıklamada "CHP'nin işbirliği önerisinin reddedilmesi bardağı taşıtan damla oldu; istifamı verdim. Millet bize bu sistemi değiştirelim diye oy verdi. Milletvekili olarak bu misyona devam edeceğim" dedi.
SON OLARAK DA İBRAHİM ÖZKAN VE 5 MECLİS ÜYESİ
İYİ Parti'deki istifa furyasında son olarak İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesini gördük.
İbrahim Özkan, GİK toplantısı öncesinden bu yana iş birliği yapılmasını istedi. İYİ Parti Genel Merkezi, görevden aldı ancak yeniden seçildi. Özkan'ın yeniden seçilmesini sağlayan isimler de dahil 7 kişi ihraç için disipline sevk edildi. Tüm bu olaylar yaşanırken parti içindeki kaosu körükleyen Ekrem İmamoğlu, İbrahim Özkan'ı aradı.
Özkan ve beraberindeki 5 üye (Oğuz Sarul, Sinan Gümüş, Uluer Kaya, Yakup Fındık, Bora Kılıç) ihraç kararını beklemeden iş birliği yapılmadığı gerekçesiyle istifa etti.
Belki de bu gücü en açık ortaya döken ise yine İYİ Parti'den istifa eden, İmamoğlu ile pazarlığa oturan İbrahim Özkan oldu. Saraçhane'deki İBB binasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Özkan ilginç ayrıntılar verdi...
ÖZEL'İ AKŞENER'E YOLLADI
2024 seçimlerinde işbirliği yapılması için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşen Özkan, "Bir şeyler yapılmalı" dedikten birkaç gün sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ettiğini söyledi.
Böylece Özgür Özel'i, Akşener'e Özkan'la görüşen İmamoğlu'nun yolladığı ortaya çıktı. İşbirliği teklifi GİK'te reddedilince, Özkan bu kez İmamoğlu ile "arka kapı diplomasisi" adını verdiği pazarlığa oturmuş. İmamoğlu, "GİK kararı varken teklif götürmenin nezaketsizlik" olacağını söylemiş ama yine de "Beklenti ne olabilir?" diye sormuş.
2019'daki yerel seçimlerdeki gibi, "Arnavutköy, Esenler, Bağcılar ve Kâğıthane" gibi ilçelerin değil, kazanılacak üç ilçenin İYİ Parti'ye verilmesini istemiş. İstanbul'un 3 ilçe belediye başkanlığını, CHP'nin elindeki 14 belediyede başkan yardımcılığını ve İBB'de 25 büyükşehir meclis üyesi verilmesini istedi. İmamoğlu da bunu kabul etti ve konuyu CHP Genel Başkan Özgür Özel'e ve yetkili kurullara aktaracağını söylemiş. CHP ile üç belediye başkanlığı konusunda anlaştıklarını fakat Buğra Kavuncu'nun "Beşiktaş'ı dahi verseler bu konu biz bizim için bitmiştir" sözünden sonra süreç bitmiş.
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