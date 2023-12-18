Ekrem İmamoğlu’ndan İYİ Parti’ye büyük operasyon! Ayrı aday diyenlere savaş açtı! İstifalar teker teker geldi...

Belki de bu gücü en açık ortaya döken ise yine İYİ Parti'den istifa eden, İmamoğlu ile pazarlığa oturan İbrahim Özkan oldu. Saraçhane'deki İBB binasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Özkan ilginç ayrıntılar verdi...

ÖZEL'İ AKŞENER'E YOLLADI

2024 seçimlerinde işbirliği yapılması için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşen Özkan, "Bir şeyler yapılmalı" dedikten birkaç gün sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ettiğini söyledi.

Böylece Özgür Özel'i, Akşener'e Özkan'la görüşen İmamoğlu'nun yolladığı ortaya çıktı. İşbirliği teklifi GİK'te reddedilince, Özkan bu kez İmamoğlu ile "arka kapı diplomasisi" adını verdiği pazarlığa oturmuş. İmamoğlu, "GİK kararı varken teklif götürmenin nezaketsizlik" olacağını söylemiş ama yine de "Beklenti ne olabilir?" diye sormuş.



2019'daki yerel seçimlerdeki gibi, "Arnavutköy, Esenler, Bağcılar ve Kâğıthane" gibi ilçelerin değil, kazanılacak üç ilçenin İYİ Parti'ye verilmesini istemiş. İstanbul'un 3 ilçe belediye başkanlığını, CHP'nin elindeki 14 belediyede başkan yardımcılığını ve İBB'de 25 büyükşehir meclis üyesi verilmesini istedi. İmamoğlu da bunu kabul etti ve konuyu CHP Genel Başkan Özgür Özel'e ve yetkili kurullara aktaracağını söylemiş. CHP ile üç belediye başkanlığı konusunda anlaştıklarını fakat Buğra Kavuncu'nun "Beşiktaş'ı dahi verseler bu konu biz bizim için bitmiştir" sözünden sonra süreç bitmiş.