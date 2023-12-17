İsrailli Yair Lapid bebek katili Netanyahu’yu topa tuttu: Başbakan olmaya devam edemez

GAZZE'DE SON DURUM

Terör devleti İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor. Cibaliye dahil Gazze'nin birçok bölgesinde saldırılara devam eden soykırımcı İsrail, onlarcaFilistinliyi daha katletti.

İran ise ülkedeki bir Mossad ajanını öldürdüklerini duyururken ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Sullivan, işgal altındaki Batı Şeria'daki 3 ila 5 bin kişinin "yeniden eğitilerek" Gazze'ye gönderilmesini istedi.

Soykırımcı İsrail'in yayın organı ise Tel Aviv'in Lübnan'da ikinci cephe için hazırlık yaptığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki sağlık sisteminin hala kötü durumda olduğunu vurgulayarak, 36 hastaneden sadece 8'inin kısmi olarak hizmet verdiğini belirtti.