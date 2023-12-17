İsrailli Yair Lapid bebek katili Netanyahu'yu topa tuttu: Başbakan olmaya devam edemez
İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil katliam bitmek bilmezken, dünyanın her bir noktasında katillere sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Soykırımcı İsrail'in muhalefet lideri Yair Lapid, insanlık dışı katliamdan elini bir türlü çekmek bilmeyen, Binyamin Netanyahu'nun mevdut durumda başbakan olarak devam edemeyeceğini söyledi.
Terör devleti İsrail Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu karşısındaki şokunu 72 gündür Gazze'de soykırım uygulayarak atmaya çalışıyor.
"GÜÇLÜ İSTİHBARAT" KONUSUNDAKİ İTİBARINI KAYBETTİ
"Güçlü istihbarat" konusundaki sözde itibarını kaybeden İsrail'de hedefte Başbakan Binyamin Netanyahu yer almaya devam ediyor.
"NETANYAHU BAŞBAKAN OLMAYA DEVAM EDEMEZ"
İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, bir kez daha İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef aldı.
"DÜNYANIN GÜVENİNİ KAYBETTİ"
Lapid, Netanyahu'nun mevcut durumda başbakan olmaya devam edemeyeceğini belirterek, "Halkın güvenini kaybetmiş, dünyanın güvenini kaybetmiş, güvenlik kurumunun güvenini kaybetmiş bir başbakanımız var. Netanyahu mevcut durumda başbakan olmaya devam edemez" dedi.
"Savaş sırasında seçimler yapılabilir" ifadelerini kullanan Lapid'in, söz konusu açıklaması ise seçim çağrısı olarak değerlendirildi.
GAZZE'DE SON DURUM
Terör devleti İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor. Cibaliye dahil Gazze'nin birçok bölgesinde saldırılara devam eden soykırımcı İsrail, onlarcaFilistinliyi daha katletti.
İran ise ülkedeki bir Mossad ajanını öldürdüklerini duyururken ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Sullivan, işgal altındaki Batı Şeria'daki 3 ila 5 bin kişinin "yeniden eğitilerek" Gazze'ye gönderilmesini istedi.
Soykırımcı İsrail'in yayın organı ise Tel Aviv'in Lübnan'da ikinci cephe için hazırlık yaptığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki sağlık sisteminin hala kötü durumda olduğunu vurgulayarak, 36 hastaneden sadece 8'inin kısmi olarak hizmet verdiğini belirtti.
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