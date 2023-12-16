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DEM Partisi’den CHP’ye ittifak resti: İlk yardım çantası değiliz, yedek güç değiliz

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Giriş Tarihi: 16.12.2023 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023
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DEM Partisi’den CHP’ye ittifak resti: İlk yardım çantası değiliz, yedek güç değiliz

İYİ Parti’den aradığını bulamayan CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel soluğu PKK’nın uzantısı olan DEM Partisi’nde aldı. Yerel seçimler için iş birliği teklifi yapan Özgür Özel’e DEM’den adeta rest geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Biz kimsenin ilk yardım çantası değiliz. Sandıkta başı gözü yarılana pansuman için yetişecek yedek güç değiliz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçim telaşına girdi. Yerel seçimler öncesi İYİ Parti'ye yaptığı ittifak talebine olumlu yanıt alamayan CHP lideri Özel, PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin de kapısını çalmıştı.

CHP'YE YEREL SEÇİM GÖNDERMESİ

Yerel seçimlerde aradığı desteği bir türlü bulamayan CHP lideri Özgür Özel yine umuduğunu bulamadı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Parti Meclisi toplantısı sonrası CHP'ye yerel seçim göndermesinde bulundu.

"KİMSENİN YEDEK GÜCÜ DEĞİLİZ"

Bakırhan, "Biz kimsenin ilk yardım çantası değiliz. Her sandıkta başı gözü yarılana sürekli pansuman için yetişecek yedek güç olmadığımızı belirtmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İTTİFAK KARARI YARIN

Diğer yandan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 81 ilde kendi adaylarıyla yerel seçime girilmesi eğiliminin öne çıktığını, bu kararın PM'ye sunulacağını söylemişti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 6 Aralık'ta yaptıkları açıklamada "Biz kuru boş vaatlere kanacak bir parti değiliz" demişti. DEM Parti ittifak kararını yarın açıklayacak.

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