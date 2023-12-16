DEM Partisi’den CHP’ye ittifak resti: İlk yardım çantası değiliz, yedek güç değiliz

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 6 Aralık'ta yaptıkları açıklamada "Biz kuru boş vaatlere kanacak bir parti değiliz" demişti. DEM Parti ittifak kararını yarın açıklayacak.

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