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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 2023 yılında 1069 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 16.12.2023 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 2023 yılında 1069 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Yerlikaya: "2023'ün 11 ayında 1069 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerin 7’si kırmızı kategoride olmak üzere 59’u sözde üst düzey teröristti"

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