Meral Akşener düğmeye bastı! CHP diyene kapıyı gösterecek! İYİ Parti’de kan kaybı tüm hızıyla sürüyor...

İMAMOĞLU SES ÇIKARMADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden ve tekrar bu göreve seçilen İbrahim Özkan hakkında "Bir başka partinin kendi içerisinde yürüyen süreçlerle ilgili konuşmam" dedi.

Diğer yandan İYİ Parti'de Ekrem İmamoğlu'nun elinin değdiği isimlerin istifa edeceği ve partide yeni bir kaosun çıkacağı da iddialar arasında.