Meral Akşener düğmeye bastı! CHP diyene kapıyı gösterecek! İYİ Parti'de kan kaybı tüm hızıyla sürüyor...
Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru yol alırken İYİ Parti'den her gün gelen istifa haberleri siyaset gündemine oturuyor. Özellikle yerel seçimlere ayrı girilmesi kararının ardından karışan İYİ Parti'de bundan sonraki süreçte neler yaşanacağı merak konusu olurken Akşener'in seçimlere kadar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismini gündeme getiren herkesi partiden göndereceği iddia edildi. İşte detaylar...
İYİ Parti'de yerel seçim hazırlıkları sürerken bir yandan da üst üste gelen istifalar ve Ekrem İmamoğlu etkisi nedeniyle yaşanan ayrılıklar partide deprem etkisi yarattı.
Akşener ve GİK'in aldığı karara göre yerel seçimlerde her ilde ayrı aday hazırlığı yapan İYİ Parti'de üst üste kopuşlar yaşanırken bu durumun süreceği iddia edildi.
AKŞENER HEPSİNİ GÖNDERDİ
Meral Akşener İstanbul'da açık açık ittifakı savunan İYİ Parti İBB Grup Başkanı İbrahim Özkan'ın istifasını istedi. Özkan istifa ederken yapılan yeni seçimde Akşener'e baş kaldırı olarak yine Özkan seçildi.
İl Başkanlığı da Grup Başkanvekili ve oy veren tüm üyeleri kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.
İMAMOĞLU SES ÇIKARMADI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden ve tekrar bu göreve seçilen İbrahim Özkan hakkında "Bir başka partinin kendi içerisinde yürüyen süreçlerle ilgili konuşmam" dedi.
Diğer yandan İYİ Parti'de Ekrem İmamoğlu'nun elinin değdiği isimlerin istifa edeceği ve partide yeni bir kaosun çıkacağı da iddialar arasında.
KAOS DEVAM EDECEK: AKŞENER HEPSİNİ BİÇECEK
İyi Parti'de "ittifak" krizi yaşanırken CHP yandaşı medyada yer alan bir haber dikkat çekti. CHP yandaşı Cumhuriyet'e konuşan İyi Parti kaynaklarının ittifakı savunanın Akşener tarafından biçileceği iddia edildi. Haberde, "İşbirliği kararına ilişkin istifa ve görevden almaların yerel seçimlere kadar süreceğini kaydeden kurmaylar, GİK toplantısında işbirliğini savunan isimlerin, Akşener tarafından "biçileceğini" belirtiyor." denildi.
ÜÇÜNCÜ YOL OLMA ARZUSU
Bu sebeple İyi Parti'deki siyasi fırtına bir süre daha devam edecekse de 2028 öncesinde ve yerel seçim düzleminde tek başına seçime girme hamlesi yapması bu partinin "üçüncü yol olma" iddiasını güçlendirebilir.
DÜŞÜK BİR OY ALIRSA...
Akşener, Mart 2024 yerel seçimlerinde birkaç büyükşehirde seçmenini kendi adayına yönlendirmekte zorlanabilirse de ülke genelinde "müstakil" tabanını tahkim edebilecek. Mevcut kriz iyi yönetilemez ve tutarlı-etkili bir siyasi çerçeve kurulamazsa İyi Parti'nin krizi yerel seçimlerde düşük performans göstermesi durumunda daha sorunlu bir yere gelecek.
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