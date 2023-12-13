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CHP'den PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'ye ziyaret! Özel'in çantasında ittifak teklifi var! Kandil'e ne önerecek?

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Giriş Tarihi: 13.12.2023 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
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CHP’den PKK’nın siyasi kolu DEM Parti’ye ziyaret! Özel’in çantasında ittifak teklifi var! Kandil’e ne önerecek?

CHP'de genel başkan değişikliği yaşansa da Özgür Özel göreve geldiği ilk andan itibaren HDP/DEM Partisi ile ilişkilerini sıkı tutmaya devam ediyor. Özel yaptığı açıklamalarla adeta Kandil'e selam çakarken bugün yerel seçimlerde ittifak teklifiyle birlikte PKK'nın siyasi kolu DEM Partisi'ni ziyaret edecek. Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Özel "Hiçbir partiyle seçim ittifakına kapalı değilim. Bu yerel seçim, yerel dinamikleri var." sözleriyle ittifak teklifine dair sinyali verdi. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP/DEM ile ittifak yapan ancak hezimetten kurtulamayan CHP'de genel başkan değişse de kafalar değişmiyor.

ÖZEL KANDİL'E SELAM ÇAKIYOR

Ekrem İmamoğlu'nun verdiği destekle koltuğa oturan Özgür Özel, göreve başladığı ilk andan itibaren HDP/DEM hakkında olumlu açıklamalarda bulunurken adeta Kandil'e selam çaktı.

"ŞEYTANLAŞTIRACAK DEĞİLİM"

Özel bu tavrının yanında kullandığı "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin.." sözleriyle Kandil'in siyasi kolunu meşrulaştırmaya çalıştı.

"İŞ BİRLİĞİNİ KAMUOYU BİLMELİ"

Özgür Özel, HDP/DEM Eş Genel Başkanları ile görüştüğünü belirterek "Onlarla da bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var. Bir görüşme olacaksa açıktan yapılmasına yönelik isteği son derece haklı bir talep olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ

Bu açıklamalarla da yetinmeyen Özel, Türkiye düşmanlığıyla tanınan Pervin Chakar'ın elini öperek kameralara poz verdi.

"GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Özel'in bu yanlamaları sonucu HDP/DEM de görüşmeye ikna olurken "Görüşmeye hazırız" mesajı vererek Özel'e mesaj verildi.

ZİRVE BUGÜN

Bu gelişmeler yaşanırken CHP'den yapılan açıklamada Özgür Özel'in bugün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı ziyaret edeceği açıklandı.

Görüşmenin yeri Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi olacağı iddia edildi. Talebin CHP'den geldiği ve DEM Parti Eş Genel Başkanlarının, Özel'e resmi randevu verdiği belirtilirken ziyarette 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

ÖZEL: İTTİFAKA KAPALI DEĞİLİM

Ziyarete ilişkin dün akşam katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Özgür Özel DEM Parti'ye ittifak teklif edeceği üstü kapalı şekilde söylerken "Hiçbir partiyle seçim ittifakına kapalı değilim. Bu yerel seçim, yerel dinamikleri var. Partim, Türkiye ve İstanbul için en iyi sonucu almak istiyorum. Bütün partilerle ve o partilerin çok değerli üyeleriyle, sempatizanlarıyla, oy verenleriyle bir büyük ittifakı oluşturmanın, Türkiye'nin yararına olduğunu düşünüyorum.'' dedi.

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