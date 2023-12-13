CHP’den PKK’nın siyasi kolu DEM Parti’ye ziyaret! Özel’in çantasında ittifak teklifi var! Kandil’e ne önerecek?

ÖZEL: İTTİFAKA KAPALI DEĞİLİM

Ziyarete ilişkin dün akşam katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Özgür Özel DEM Parti'ye ittifak teklif edeceği üstü kapalı şekilde söylerken "Hiçbir partiyle seçim ittifakına kapalı değilim. Bu yerel seçim, yerel dinamikleri var. Partim, Türkiye ve İstanbul için en iyi sonucu almak istiyorum. Bütün partilerle ve o partilerin çok değerli üyeleriyle, sempatizanlarıyla, oy verenleriyle bir büyük ittifakı oluşturmanın, Türkiye'nin yararına olduğunu düşünüyorum.'' dedi.