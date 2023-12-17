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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Silah kaçakçılarına yönelik 72 ilde ‘Mercek-8’ operasyonu: 1558 kişi gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 17.12.2023 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Silah kaçakçılarına yönelik 72 ilde ‘Mercek-8’ operasyonu: 1558 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 günde 72 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen ‘Mercek-8’ operasyonlarında bin 335 silahın ele geçirildiğini, bin 558 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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