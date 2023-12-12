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TBMM kürsüsünde iftiralar serisi! Özgür Özel'in gözbebeği DEM/HDP'den Türkiye'ye İsrail benzetmesi! Hedefleri yine Mehmetçik...

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Giriş Tarihi: 12.12.2023 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
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TBMM kürsüsünde iftiralar serisi! Özgür Özel’in gözbebeği DEM/HDP’den Türkiye’ye İsrail benzetmesi! Hedefleri yine Mehmetçik...

TBMM'de süren 2024 bütçe görüşmeleri esnasında kürsüye çıkan PKK'nın siyasi kanadı DEM/HDP'nin Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç Türk askerine yönelik alçak bir iftirada bulundu. Oruç, hükümeti İsrail'e benzetip TSK'yı hedef alırken "Sivil insanların yaşam alanları, hastaneleri, okulları, içtikleri su şebekeleri her yer paramparça ediliyor. İHA’larla SİHA’larla suikastler düzenleniyor" dedi. Yerel seçimlerde HDP'ye yanlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel yeni adıyla DEM Partisi'ni yarın ziyaret edecek. İşte detaylar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2024 bütçeleri görüşülürken CHP'nin emanetçi başkanı Özgür Özel'in yerel seçimler için medet umduğu DEM/HDP Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç skandal ifadeler kullandı.

TÜRKİYE'YE ALÇAK İFTİRA

Oruç, katil İsrail'in Gazze'deki soykırımıyla PKK'ya yönelik sınır ötesi operasyonları bir tuttu.

"Sivil insanların yaşam alanları, hastaneleri, okulları, içtikleri su şebekeleri her yer paramparça ediliyor" diyen Oruç, "İHA'larla SİHA'larla suikastlar düzenleniyor, bunu kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ KATİL İSRAİL İLE BİR TUTMA ÇABASI

Türkiye'yi Gazze'de soykırım yapan terör devleti İsrail ile bir tutma gafletine düşen DEM/HDP'li Oruç, "İsrail'in zalimliğini anlatarak kendi zulmünü örteceğini zannediyorlar" şeklinde konuştu.

İşte Oruç'un o skandal ifadeleri:

"Filistin gibi ateş hattında olan çok daha başka yerler de var değerli arkadaşlar. Yine biz Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olarak bu kürsüde çok sık ifade ettik. Kuzey ve Doğu Suriye'de devam eden savaş ve çatışmalar. Yıllardır iktidarın emriyle bombalanıyor oralar. Sivil insanlar katlediliyor. Sivil insanların yaşam alanları, hastaneleri, okulları, içtikleri su şebekeleri her yer paramparça ediliyor. İHA'larla SİHA'larla suikastler düzenleniyor. Biz bunu kabul etmedik etmeyeceğiz. AKP iktidarı ve ortağıyla birlikte İsrail'in zalimliğini anlatarak kendi zulmünü örteceğini sanıyor"

CHP'NİN ORTAĞI HDPKK!

Skandala sosyal medyadan da tepki yağarken CHP'nin emanetçi başkanı Özgür Özel'in yerel seçimlerde oy alabilmek için DEM/HDP'nin kapısında tabiri caizse yattığı akıllara geldi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpen Özel, şimdi de DEM/HDP ile randevulaştı. Seçim öncesinde PKK'nın siyasi kanadıyla iş birliği yapma hazırlığında olan Özgür Özel'in kirli pazarlıkta neler vadedeceği de merak edildi.

MECLİS KÜRSÜSÜNDE ALÇAK İFTİRA!
Meclis kürsüsünde alçak iftira! MECLİS KÜRSÜSÜNDE ALÇAK İFTİRA!

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