CHP’de ortalık karıştı! DEM Parti’den CHP’ye ittifak mesajı

CHP, Belediye Başkan Adaylarını, İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere hafta içinde açıklamıştı. Tepki çeken transfer haberi geldi bugün CHP’den Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'ne geçti. Genel Başkan Özgür Özel ise yine Ekrem İmamoğlu'yla birlikte kamera karşısındaydı. Aralarındaki gizli savaş, bugün bir kez daha gün yüzüne çıktı. Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Biz kimsenin ilk yardım çantası değiliz. Sandıkta başı gözü yarılana pansuman için yetişecek yedek güç değiliz." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN