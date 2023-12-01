Son dakika | Başkan Erdoğan'dan BAE'de diplomasi trafiği! Liderlerle peş peşe ikili görüşmeler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP 28) kapsamında Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nin yapıldığı Dubai Expo Center’e geldi. Erdoğan’ı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan karşıladı. Erdoğan burada birçok liderle ikili görüşmeler yaparak yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) katılmak üzere Dubai Expo'ya geldi.
İklim krizine karşı ortaya konulan planların güçlendirilmesi ve somut adımlar atılarak hayata geçirilmesine ilişkin müzakerelerin yapılacağı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28), BAE'nin ev sahipliğinde dün başladı.
Bu yıl 28.'si düzenlenen ve 12 Aralık'a kadar sürecek olan konferansın ana gündeminde 2015 yılında Paris'te anlaşmaya varıldığı gibi küresel ısınmayı 1,5 derecede sabit tutma amacının canlandırılması ve hükümetlerin iklim eylemi vaatlerini daha kapsamlı hale getirecek bir anlaşmaya varılması yer alıyor.
Dünya liderlerini bir araya getiren konferansta Türkiye'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Dün akşam saatlerinde BAE'ye gelen Başkan Erdoğan, bugün BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) katılmak üzere Dubai Expo'ya geldi.
ANTONİO GUTERRES VE ŞEYH MUHAMMED BİN ZAYED AL NAHYAN TARAFINDAN KARŞILANDI
Erdoğan zirve alanında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından karşılandı.
AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ
Erdoğan ve liderler karşılamanın ardından aile fotoğrafı çektirdi.
Zirvede konuşma yapması beklenen Erdoğan'ın toplantı marjında bazı katılımcı ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler yapması bekleniyor.
Öte yandan, geçtiğimiz yıl Mısır'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP27, savunmasız ülkelerdeki iklim felaketleriyle mücadele edilebilmesi için "kayıp ve hasar fonu" kurulması kararıyla sona ermişti.
KAYIP ZARAR FONU'NDA ANLAŞMAYA VARILDI
Zirvenin ilk gününde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) COP28 müzakerecileri, iklim değişikliğinin etkilerine karşı kırılgan durumdaki ülkelerin kayıp ve zararlarının karşılanması için Kayıp Zarar Fonu'nun kurulması ve fona 2030 yılına kadar yıllık en az 100 milyar dolar olması konusunda anlaştı. Dünya Bankası 4 yıl boyunca fona geçici ev sahipliği yapacak.
ERDOĞAN'IN STOLTENBERG'LE SOHBETİNDEN GÖRÜNTÜLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, COP 28 kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile kısa sohbet etti.
BAŞKAN ERDOĞAN, İSKOÇYA BAŞBAKANI YUSUF İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı Hamza Yusuf ile bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) katılmak üzere geldiği Dubai Expo'da ikili temaslarına başladı.
Başkan Erdoğan, İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı olan Hamza Yusuf ile görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, COP28 kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde katılımcılara hitap edecek ve ikili görüşmelerini sürdürecek.
MELONİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Expo City Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.
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