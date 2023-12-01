Son dakika | Başkan Erdoğan’dan BAE’de diplomasi trafiği! Liderlerle peş peşe ikili görüşmeler

Bu yıl 28.'si düzenlenen ve 12 Aralık'a kadar sürecek olan konferansın ana gündeminde 2015 yılında Paris'te anlaşmaya varıldığı gibi küresel ısınmayı 1,5 derecede sabit tutma amacının canlandırılması ve hükümetlerin iklim eylemi vaatlerini daha kapsamlı hale getirecek bir anlaşmaya varılması yer alıyor.

Dünya liderlerini bir araya getiren konferansta Türkiye'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Dün akşam saatlerinde BAE'ye gelen Başkan Erdoğan, bugün BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) katılmak üzere Dubai Expo'ya geldi.