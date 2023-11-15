Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi! İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü...

BAŞKAN ERDOĞAN: İSRAİL ULUSLARARASI MAHKEMELERDE CEZALANDIRILMALI

Başkan Erdoğan, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğine, sivil ölümlerinin her geçen dakika arttığına dikkati çekerek savaş suçları işleyen İsrail'in uluslararası mahkemelerde cezalandırılması yönünde çalışacaklarını ve İtalya'dan ateşkesin ve kalıcı barışın sağlanması için destek beklediğini vurguladı.