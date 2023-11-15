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Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü...

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Giriş Tarihi: 15.11.2023 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023
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Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi! İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede katil İsrail'in Gazze'deki katliamlarının son bulması ve barışın sağlanması için atılacak adımlar ele alındı. Başkan Erdoğan, Meloni'ye Filistin topraklarına yönelen vahşetin derinleştiğine dikkat çekti ve savaş suçları işleyen İsrail'in uluslararası mahkemelerde cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetini artıran ve insan hakları ihlallerini içeren saldırıları ile bölgede yaşanan insani kriz ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN: İSRAİL ULUSLARARASI MAHKEMELERDE CEZALANDIRILMALI

Başkan Erdoğan, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğine, sivil ölümlerinin her geçen dakika arttığına dikkati çekerek savaş suçları işleyen İsrail'in uluslararası mahkemelerde cezalandırılması yönünde çalışacaklarını ve İtalya'dan ateşkesin ve kalıcı barışın sağlanması için destek beklediğini vurguladı.

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