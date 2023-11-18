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Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi! Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile görüştü

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Giriş Tarihi: 18.11.2023 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023
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Başkan Erdoğan’dan Filistin diplomasisi! Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'deki son durum ve Filistinlilere insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam dünyasını ilgilendiren tüm meselelerde birlik olunması gerektiğini, İslam İşbirliği Teşkilatı Riyad Zirvesi'nde alınan kararların uygulanmasının önemli olduğunu belirtti.

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