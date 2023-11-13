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Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! Sıradaki durak Almanya: İsrail vahşetini dünyanın yüzüne çarpacak

İsrail'in Gazze'yi işgali ve soykırım yapması üzerine diplomatik temasları hızlandıran Başkan Erdoğan, önümüzdeki günlerde yeni hamlelere hazırlanıyor. Birçok liderle yüz yüze ve telefonla görüşme yapan Erdoğan'ın sıradaki durağı Almanya olacak. Başkan Erdoğan Almanya'da İsrail'in uyguladığı katliamı bir kez daha dünyanın yüzüne vuracak.

Giriş Tarihi: 13.11.2023 12:26 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 12:26
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Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi! Sıradaki durak Almanya: İsrail vahşetini dünyanın yüzüne çarpacak

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırıları 38. gününde şiddetlenerek devam ediyor. Gazze'deki hükümete göre, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 11 bini aştı.

Başkan Erdoğan da 7 Ekim'den bu yana bölgede barışı sağlamak, sivillerin can kaybını azaltmak için yüz yüze ve telefonla görüşmeler yaparak lider diplomasisini sürdürüyor.

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Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi! Sıradaki durak Almanya: İsrail vahşetini dünyanın yüzüne çarpacak

Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı ilk günden bu yana, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da aralarında bulunduğu 30'a yakın liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi! Sıradaki durak Almanya: İsrail vahşetini dünyanın yüzüne çarpacak

Başkan Erdoğan, görüşmelerde, tüm devletlerin bir an önce Gazze'de ateşkesin sağlanması için seslerini yükseltmesi gerektiğini ve çatışmaların dünya barışını tehdit eder hale geldiğini belirtti.

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Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi! Sıradaki durak Almanya: İsrail vahşetini dünyanın yüzüne çarpacak

ZİRVELERDE İSRAİL'İN FİLİSTİN'E SALDIRILARINI GÜNDEME GETİRDİ
Başkan Erdoğan, 3 Kasım'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'nde Gazze başta olmak üzere, işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan insanlık dramını gündeme taşıdı.

Erdoğan, zirvede, yaptığı konuşmada, "7 Ekim'den beri şahit olduklarımızı mazur gösterecek, bu vahşeti anlatacak hiçbir kavram yoktur. Açık ve net söylemek gerekirse Gazze'de tam 28 gündür insanlığa karşı suç işlenmektedir." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi! Sıradaki durak Almanya: İsrail vahşetini dünyanın yüzüne çarpacak

Zirve kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştiren Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını değerlendirdi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 9 Kasım'da yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi'ne de katılan Erdoğan'ın gündeminde yine Filistinli mazlumlar vardı.