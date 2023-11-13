13 Kasım 2023, Pazartesi
Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! Sıradaki durak Almanya: İsrail vahşetini dünyanın yüzüne çarpacak
İsrail'in Gazze'yi işgali ve soykırım yapması üzerine diplomatik temasları hızlandıran Başkan Erdoğan, önümüzdeki günlerde yeni hamlelere hazırlanıyor. Birçok liderle yüz yüze ve telefonla görüşme yapan Erdoğan'ın sıradaki durağı Almanya olacak. Başkan Erdoğan Almanya'da İsrail'in uyguladığı katliamı bir kez daha dünyanın yüzüne vuracak.
Giriş Tarihi: 13.11.2023 12:26 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 12:26
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