Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi! Sıradaki durak Almanya: İsrail vahşetini dünyanın yüzüne çarpacak

Zirve kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştiren Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını değerlendirdi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 9 Kasım'da yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi'ne de katılan Erdoğan'ın gündeminde yine Filistinli mazlumlar vardı.