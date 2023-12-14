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Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 14.12.2023 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
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Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan'da önemli açıklamalarda bulunuyor.

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