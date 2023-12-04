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Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan 2023'te 19 ülkeyi ziyaret etti

A Haber
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Giriş: 04.12.2023 16:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında baş döndüren bir diplomasi trafiğine imza attı. Başkan Erdoğan 19 kez yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi. Erdoğan, 28 Mayıs’ta tekrar “Cumhurbaşkanı” seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere 12 Haziran 2023 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) bir ziyaret gerçekleştirdi. İşte bu tarihten sonra yurt dışı çalışmalarına başladı. İşte tüm detaylar…

İşte Başkan Erdoğan'ın gittiği ülkeler

- 12 Haziran KKTC

- 12 Haziran Azerbaycan

- 10 Temmuz Litvanya

- 17 Temmuz Suudi Arabistan

- 18 Temmuz Katar

- 19 Temmuz BAE

- 20 Temmuz KKTC

- 20 Ağustos Macaristan

- 4 Eylül Rusya

- 8 Eylül Hindistan

- 16 Eylül ABD

- 25 Eylül Nahçıvan

- 2 Kasım Kazakistan

- 8 Kasım Özbekistan

- 11 Kasım Suudi Arabistan

- 17 Kasım Almanya

- 21 Kasım Cezayir

- 1 Aralık Bae

- 4 Aralık Katar

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