TBMM’de fenalaşmıştı! Saadet Partili vekil Hasan Bitmez hayatını kaybetti

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bilmez'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı. Kurtulmuş, "Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez'i yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik. Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet; ailesine, Saadet Partisi camiasına, Meclisimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kulandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da hayatını kaybeden Saadet Partili Hasan Bitmez için Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nu arayarak taziye dileklerinde bulundu.

BİTMEZ'İN ÖZ GEÇMİŞİ

Giresun'da 1969'da dünyaya gelen Bitmez, yükseköğrenimini El-Ezher Üniversitesi'nde tamamladı.

Bitmez, Gebze İmam-Hatip Lisesi Mezunlar Derneği, Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Dergisi, International Islamic Federation of Student Organizations, International Youth Form, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi gibi pek çok sivil toplum kuruluşunda kuruculuk ve başkanlık görevleri başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev yaptı.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesi olan Bitmez, İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanlığı ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütüyordu.

Arapça ve İngilizce bilen Bitmez, evli ve bir çocuk babasıydı.