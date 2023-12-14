TBMM'de fenalaşmıştı! Saadet Partili vekil Hasan Bitmez hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre TBMM'de yaptığı konuşma sırasında fenalaşan Saadet Partili milletvekili Hasan Bitmez, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilmez'in saat 11.50'de vefat ettiğini açıkladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Bilmez'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan da Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nu arayarak taziye dileklerinde bulundu.
TBMM'de yaptığı konuşma sırasında fenalaşan Saadet Partili milletvekili Hasan Bitmez, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bitmez'in ölümüyle ilgili açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı.
Bakan Koca, Bitmez için "Yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11:50'de vefat etti." dedi.
İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı
12 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında rahatsızlık geçiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11:50'de vefat etti. Sn. vekilimize Allah'tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.
TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bilmez'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı. Kurtulmuş, "Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez'i yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik. Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet; ailesine, Saadet Partisi camiasına, Meclisimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kulandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da hayatını kaybeden Saadet Partili Hasan Bitmez için Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nu arayarak taziye dileklerinde bulundu.
BİTMEZ'İN ÖZ GEÇMİŞİ
Giresun'da 1969'da dünyaya gelen Bitmez, yükseköğrenimini El-Ezher Üniversitesi'nde tamamladı.
Bitmez, Gebze İmam-Hatip Lisesi Mezunlar Derneği, Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Dergisi, International Islamic Federation of Student Organizations, International Youth Form, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi gibi pek çok sivil toplum kuruluşunda kuruculuk ve başkanlık görevleri başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev yaptı.
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesi olan Bitmez, İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanlığı ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütüyordu.
Arapça ve İngilizce bilen Bitmez, evli ve bir çocuk babasıydı.
MECLİS'TE 4. ÖLÜM OLAYI
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in TBMM Genel Kurulunda konuşma yaparken rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede vefatı, Meclis'te meydana gelen olayların ardından milletvekili ölümüyle sonuçlanan dördüncü vaka olarak kayıtlara geçti.
Saadet Partisi Milletvekili Bitmez, TBMM Genel Kurulunun 12 Aralık Salı günkü birleşiminde, Meclis, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerinde parti grubu adına söz aldı. Bitmez, 22 dakika süren konuşmasının sonunda saat 13.10'da Genel Kurulu selamladıktan sonra fenalaşarak yere yığıldı. Başını kürsünün arkasındaki mermer basamağa çarpan Bitmez'e ilk müdahaleyi doktor milletvekilleri yaptı. Bir süre kalp masajı yapılan Bitmez, ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bitmez'den Meclis kürsüsünde kalp krizi geçirmesinden yaklaşık 47 saat sonra acı haber geldi.
BİTMEZ İÇİN MECLİS'TE TÖREN DÜZENLENECEK
Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı olan Bitmez, 1969 yılında Giresun Alucra'da doğdu.
Lise öğrenimini Gebze İmam-Hatip Lisesi'nde tamamlayan Bitmez, El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesi'ni bitirdi.
Çeşitle sivil toplum kuruluşlarında kuruculuk ve başkanlık görevleri başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev yapan Bitmez, evli ve bir çocuk babasıydı.
TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesi de olan Bitmez için Meclis'te bugün cenaze töreni düzenlenecek. Bitmez'in cenazesi yarın İstanbul'da Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Merkezefendi Mezarlığı'nda defnedilecek.
MECLİS'TE DAHA ÖNCE 3 MİLLETVEKİLİNİN ÖLÜMÜYLE SONUÇLANAN VAKALAR YAŞANDI
Meclis çatısı altında milletvekili ölümüyle sonuçlanan ilk olay, 10 Şubat 1925'te yaşandı.
TBMM tutanaklarına göre, Genel Kurulun 10 Şubat 1925 tarihli oturumuna verilen arada, Ardahan Milletvekili Halit Paşa, bir tartışma sonucu silahla yaralandı. Kalbinden yara alan Halit Paşa, 14 Şubat 1925'te hayatını kaybetti.
29 Mart 1989'da Siirt Milletvekili İdris Arıkan ile Siirt Milletvekili Zeki Çeliker arasında yaşanan tartışmayı ayırmak için araya giren DYP Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrazak Ceylan, göğsünden vurularak TBMM'de hayatını kaybetti.
TBMM Genel Kurulunda, 30 Ocak 2001'de içtüzük değişikliği görüşmeleri sırasında çıkan arbede sonucunda DYP Şanlıurfa Milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu, kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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