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Hakurk'ta PKK'ya darbe! Hava harekatıyla öldürüldüler

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Giriş Tarihi: 14.12.2023 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
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Hakurk’ta PKK’ya darbe! Hava harekatıyla öldürüldüler

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Hakurk'ta tespit edilen 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla öldürüldüğünü duyurdu.

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