İYİ Parti’den apar topar ihraç edilen Ümit Dikbayır’dan karşı hamle! Kayıp milyonların izini sürdü savcılığa gitti

Kayda alınan bu görüşmede, Ahmet Uçak ve Selçuk Kılıçaslan'ın Enes Gök'ten Dikbayır hakkında özel hayat ve iş ilişkilerine ilişkin mahrem bilgi ve belgeler temin etmesi, sesli ve görüntülü kayıtlar tutması istendiği vurgulandı. Ayrıca Ümit Dikbayır'ın takibi için dinleme ve takip cihazları da verileceği söylendiği de açıklandı. İddiaya göre görüşmede Dikbayır'ın zaten genel merkez tarafından takip ettirildiği de ortaya çıktı.