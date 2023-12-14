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İYİ Parti’den apar topar ihraç edilen Ümit Dikbayır’dan karşı hamle! Kayıp milyonların izini sürdü savcılığa gitti

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Giriş Tarihi: 14.12.2023 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
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İYİ Parti’den apar topar ihraç edilen Ümit Dikbayır’dan karşı hamle! Kayıp milyonların izini sürdü savcılığa gitti

Meral Akşener’in başkanlığını yaptığı İYİ Parti’de kaosun ardı arkası kesilmiyor. Bir taraftan İmamoğlu’nun oyunlarına kanan meclis üyeleri bir taraftan da partiden taciz iddialarıyla apar topar ihraç edilen Ümit Dikbayır, gündemi çalkalamaya devam ediyor. Akşener’in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar’ın FETÖ ile işbirliğini ayyuka çıkaran Dikbayır’ın parti içindeki kayıp 132 milyon lirasının izini sürdüğü ortaya çıktı. Bunun yanı sıra Akşener’in hesaplarını inceletmek istemesiyle üzeri çizilen Dikbayır’dan karşı hamle geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Özel Kalem Müdürü Esma Bekar, İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak ve İYİ Parti Sakarya Eski İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan hakkında suç duyurusunda bulunan Dikbayır, ifadesi şaşırttı. İşte detaylar…

İYİ Parti'de iyiden iyiye kazanlar kaynıyor. İstifalar, disiplin cezaları ve ihraçların ardı arkası kesilmezken bir de Ümit Dikbayır'ın parti içindeki kayıp 132 milyon liranın izini sürmesinin arından, Akşener'in ihraç kararı alması kafaları iyice karıştırdı. Ak koyunun da karar koyunun da karıştığı, taciz iddialarının ortaya atıldığı İYİ Partililerde Meral Akşener'e güven kalmadı.

DİKBAYIR HAMLESİ ŞOKE ETTİ

Bugün, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek İYİ Parti Genel Başkanı Özel Kalem Müdürü Esma Bekar, İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak ve İYİ Parti Sakarya Eski İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanma, şantaja teşebbüs gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu.

Savcılık dilekçesini sosyal medya hesabından paylaşan Ümit Dikbayır, "Tuzak kurmak, iftira atmak, ahlaksız teklifte bulunmak, iyi insanların işi olamaz. Yapanlar için Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdum. Adaletin peşinde, hak aramaktan geri durmayacağım" ifadelerini kullandı.

SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ KAYIT TUTMASINI İSTEMİŞLER!

Öte yandan dilekçede şoke eden detaylar yer aldı. Öyle ki Dikbayır'ın başdanışmanı olan Enes Gök'ün Ahmet Uçak ve Selçuk Kılıçaslan tarafından görüşmeye çağrıldığı ortaya çıktı.

Kayda alınan bu görüşmede, Ahmet Uçak ve Selçuk Kılıçaslan'ın Enes Gök'ten Dikbayır hakkında özel hayat ve iş ilişkilerine ilişkin mahrem bilgi ve belgeler temin etmesi, sesli ve görüntülü kayıtlar tutması istendiği vurgulandı. Ayrıca Ümit Dikbayır'ın takibi için dinleme ve takip cihazları da verileceği söylendiği de açıklandı. İddiaya göre görüşmede Dikbayır'ın zaten genel merkez tarafından takip ettirildiği de ortaya çıktı.

TAKİP CİHAZI İDDİASI!

İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Dikbayır kendisinin takip edilmesinin istenmesinin yasa dışı amaç kapsamında olduğunu, evinde ve iş yerinde takip cihazlarının bile bulunabileceğini vurguladı.

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