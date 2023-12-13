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Dünyanın utanç tablosu! Gazze'yi sel vurdu: Şehit kardeşinin cenazesini taşıdığı anlar yürekleri dağladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.12.2023 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
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Dünyanın utanç tablosu! Gazze’yi sel vurdu: Şehit kardeşinin cenazesini taşıdığı anlar yürekleri dağladı

7 Ekim'den bu yana işgalci İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik uyguladığı insanlık dışı katliam bitmek bilmezken, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğine dünya çapında büyük tepkiler geliyor. Sivil yerleşim yerler, cami, hastanesi ve kiliseler olmak üzere birçok noktayı canice bombalayan İsrail'in soykırım şiddetini kademe kadema artırıyor. Katliamın gölgesinde, Gazze yoğun yağışın etkisi altında kalırken, bir gencin sel sularıyla kaplı bir bölgede şehit olan kardeşinin cenazesini taşıdığı anlar yürekleri dağladı.

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.

Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor.

KATİL İSRAİL 18 BİN 608'E FİLİSTİNLİYİ KATLETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 196 artarak 18 bin 608'e yükseldiğini duyurdu.

GAZZE'Yİ BU KEZ SEL VURDU

Gazze'yi etkisi altına alan yoğun yağış sebebiyle Cebaliye Mülteci Kampı'nı yağmur suları bastı

Yoğun sağanak yağışlarının ardından bir gencin sel sularıyla kaplı bölgede hayatını kaybeden kardeşinin cenazesini taşıdığı anlar yürekleri parçaladı.

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