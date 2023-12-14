Gazze'deki insanlık dramına sessiz kaldılar! İşte İsrail'e destek veren siyonist sanatçılar

Katil İsrail, Filistin'de soykırım yapıyor Batı ise bu duruma sessiz kalıyor. ABD ve Batı'yı arkasına alan İsrail, abluka altındaki Gazze'de insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Bu katliama Hollywood'dan da pek çok isim destek verdi. Hatta bu isimlerden bazıları desteğin de ötesinde katil İsrail ordusu için kampanya düzenleyerek para toplamaya başladı. İşte insanlıktan nasibini almamış 9 ünlü...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 14.12.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 14:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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