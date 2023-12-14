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Gazze'deki insanlık dramına sessiz kaldılar! İşte İsrail'e destek veren siyonist sanatçılar

Katil İsrail, Filistin'de soykırım yapıyor Batı ise bu duruma sessiz kalıyor. ABD ve Batı'yı arkasına alan İsrail, abluka altındaki Gazze'de insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Bu katliama Hollywood'dan da pek çok isim destek verdi. Hatta bu isimlerden bazıları desteğin de ötesinde katil İsrail ordusu için kampanya düzenleyerek para toplamaya başladı. İşte insanlıktan nasibini almamış 9 ünlü...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 14:31
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Gazze’deki insanlık dramına sessiz kaldılar! İşte İsrail’e destek veren siyonist sanatçılar

Siyonist İsrail'in Filistin'deki katliamları sürerken, dünyaca ünlü sanatçılar da bu zulme destek vermeyi sürdürüyor. İşte soykırımcı İsrail'e destek veren ünlü isimlerden birkaçı...

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Gazze’deki insanlık dramına sessiz kaldılar! İşte İsrail’e destek veren siyonist sanatçılar

Pharrell Williams
Amerikalı prodüktör, şarkıcı ve rapçi Pharrell Williams, katil İsrail için 60 milyon dolar topladı.

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Gazze’deki insanlık dramına sessiz kaldılar! İşte İsrail’e destek veren siyonist sanatçılar

Ashton Kutcher
Amerikalı aktör ve yapımcı Ashton Kutcher, İsrail altyapılı işlere çok sayıda yatırım yaptı.

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Gazze’deki insanlık dramına sessiz kaldılar! İşte İsrail’e destek veren siyonist sanatçılar

Gerard Butler
İskoç oyuncu Gerard Butler, İsrail'e pek çok ziyaret gerçekleştirerek, 'Bir gün orada yaşayacağım' açıklamasında bulundu.

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Gazze’deki insanlık dramına sessiz kaldılar! İşte İsrail’e destek veren siyonist sanatçılar

Pamela Anderson
Kanada doğumlu oyuncu ve model Pamela Anderson, "İsrail en sevdiğim yerlerden birisi. İsrail halkı cömert, ilginç ve farklı. Dünya sorunlarına karşı çok duyarlı olduğunu görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.