Son dakika: Faruk Koca AK Parti’den ihraç istemiyle disipline sevk edildi

HASTANEYE KALDIRILDI

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saha içinde saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hakem odasına gelen Halil Umut Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa götürüldü.

Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.