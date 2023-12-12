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Son dakika: Faruk Koca AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi

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Giriş Tarihi: 12.12.2023 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
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Son dakika: Faruk Koca AK Parti’den ihraç istemiyle disipline sevk edildi

Son dakika haberleri... Hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor bitiş düdüğünün ardından saha karıştı.

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI KOCA'DAN YUMRUKLU SALDIRI
Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı.

TEKME DE ATTILAR
Meler'in yere düştüğü anlarda diğer taraftan gelen bir kişi de kafasına tekmeyle saldırdı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.

Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı. Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

HASTANEYE KALDIRILDI
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saha içinde saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hakem odasına gelen Halil Umut Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa götürüldü.

Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.

MELER'İN SON HALİ
Yumruk darbesinin ardından Meler'in yüzünün şiştiği görüldü.

KOCA, PARTİDEN İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Faruk Koca, üyesi olduğu AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında, dün akşam hakem Halil Umut Meler'e saldıran ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı ve partinin eski milletvekili Faruk Koca'nın tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

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