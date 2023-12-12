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Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı sonrası Süper Lig hakemlerinden ortak açıklama: Kararımızı açıklayacağız

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Giriş Tarihi: 12.12.2023 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
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Halil Umut Meler’e yumruklu saldırı sonrası Süper Lig hakemlerinden ortak açıklama: Kararımızı açıklayacağız

Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve 1-1 sona eren mücadelenin ardından Hakem Halil Umut Meler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğradı. Yumruk sonrası yere düşen Meler bazı kişiler tarafından tekmelendi. Bu skandal olay dünya basınında da geniş yankı bulurken Meler'e destek olmaya giden hakemler hastane önünde açıklamada bulundu. Mete Kalkavan yaptığı açıklamada "Atılacak adımların takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. Hakem Arda Kardeşler ise Halil Umut Meler'in sağlığına kavuşması sonrasında tüm hakemlerin bir araya gelerek kariyerlerine yönelik bir karar alacaklarını belirtti.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü toplantı kararı alırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

6 KİŞİ ADLİYEDE

Meler'e saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan MKE Ankaragücü Koca'nın da arasında olduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

HAKEMLERDEN AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Meler'e destek olmaya giden hakemler hastane önünde açıklamada bulundu.

Hakemlerden yapılan açıklama şöyle:

"KARİYERLERİMİZLE İLGİLİ KARARI AÇIKLAYACAĞIZ"

Arda Kardeşler: Şu anda futbol veya hakemlik düşünecek halimiz yok. Tek düşüncemiz, Halil Umut Meler'in sağlığına ve ailesine bir an kavuşması. Bunun yaşanmasının ardından, tüm hakemler olarak bir araya gelip kendimiz ve kariyerimizle alakalı alacağımız kararı sizlere açıklayacağız.

"OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Mete Kalkavan: "Türkiye'de hakkında iftira atılması, küfür edilmesi, hakkında temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum maalesef hakemlik kurumudur. Tamamen insani olan hata yapabileceğimiz gerçeği ortadan kalkmıştır. Hiçbir meslek sahibi, mesleğini icra ederken bu kadar hakaret ve müdahaleye maruz kalmamıştır. Hakemlerin sessiz kalmalarının sebebi, üzerlerine atılan iftiralardan korkmaları değil mesleklerine olan saygılarıdır. Bugün daha net görülmüştür ki, mesleğimize duyduğumuz saygı resmen bize karşı şiddet sarmalına dönüşmüştür. Bugün önceliğimiz arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşması ve ailesine ulaşmasıdır. Sürdürülemez ortamın çözümü için özellikle takipçisi ve mücadelecisi olacağız."

Halil Umut Meler’e yumruklu saldırı! HALİL UMUT MELER'E YUMRUKLU SALDIRI!

Hakemlerden ortak açıklama HAKEMLERDEN ORTAK AÇIKLAMA

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