Halil Umut Meler’e yumruklu saldırı sonrası Süper Lig hakemlerinden ortak açıklama: Kararımızı açıklayacağız

"OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Mete Kalkavan: "Türkiye'de hakkında iftira atılması, küfür edilmesi, hakkında temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum maalesef hakemlik kurumudur. Tamamen insani olan hata yapabileceğimiz gerçeği ortadan kalkmıştır. Hiçbir meslek sahibi, mesleğini icra ederken bu kadar hakaret ve müdahaleye maruz kalmamıştır. Hakemlerin sessiz kalmalarının sebebi, üzerlerine atılan iftiralardan korkmaları değil mesleklerine olan saygılarıdır. Bugün daha net görülmüştür ki, mesleğimize duyduğumuz saygı resmen bize karşı şiddet sarmalına dönüşmüştür. Bugün önceliğimiz arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşması ve ailesine ulaşmasıdır. Sürdürülemez ortamın çözümü için özellikle takipçisi ve mücadelecisi olacağız."