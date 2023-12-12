12 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti’de Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’ya ihraç istemi

AK Parti’de Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’ya ihraç istemi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.12.2023 16:28
Maç sonrası Hakem Halil Umut Meler’e yumruk atan Ankaragücü Başkanı ve eski AK Parti Milletvekili Faruk Koca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Meclis kürsüsünde alçak iftira!
Meclis kürsüsünde alçak iftira!
Başkan Erdoğan, Fatih Erbakan’ı kabul edecek
Başkan Erdoğan, Fatih Erbakan’ı kabul edecek
Faruk Koca’ya ihraç istemi
Faruk Koca’ya ihraç istemi
İYİ Parti’de neler oluyor?
İYİ Parti'de neler oluyor?
Akkuyu Nükleer’e ilk reaktör izni verildi
Akkuyu Nükleer’e ilk reaktör izni verildi
Hasan Bitmez yoğun bakımda!
Hasan Bitmez yoğun bakımda!
CHP’li Özcan’dan Yığılcalılara skandal sözler!
CHP'li Özcan'dan Yığılcalılara skandal sözler!
Bakan Bak: Hakemler üzerindeki baskı azalmalı
Bakan Bak: Hakemler üzerindeki baskı azalmalı
Saadet Partili Bitmez TBMM’de bayıldı
Saadet Partili Bitmez TBMM'de bayıldı
Haham Weiss A Haber’e konuştu
Haham Weiss A Haber’e konuştu
AK Parti MKYK toplanıyor
AK Parti MKYK toplanıyor
Halil Umut Meler’in ilk ifadesi
Halil Umut Meler'in ilk ifadesi
Daha Fazla Video Göster