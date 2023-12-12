Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı 17.00'da kabul etti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için geldiği AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı. Erbakan çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti.
GÖRÜŞME SONA ERDİ
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için geldiği AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı. Erbakan çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YEREL SEÇİM TALİMATI: "YÜK OLAN DEĞİL YÜK ALANLARLA YOL YÜRÜMELİYİZ"
Öte yandan AK Parti'te aday belirleme süreci pazartesi gününden itibaren hız kazandı. Genel merkezde kurulacak komisyonlar aday adayları ile görüşüp listeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verecek.
Erdoğan, partinin yetkili kurullarında listelere son şeklini verip YSK'ya sunacak. AK Parti bu ay sonuna kadar adaylarını açıklamayı hedefliyor.
"BİZE YÜK OLAN DEĞİL, YÜK ALANLARLA YOL YÜRÜMELİYİZ"
AK Parti'de, deprem bölgesi başta olmak üzere belediye başkanlarının önemli bir bölümünün değişmesi bekleniyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Erdoğan, kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda başkan adaylarının özelliklerini sıraladı ve şöyle devam etti:
Bize yük olan değil, yük alanlarla yol yürümeliyiz. Partinin oyunu artırmayacaksa, faydadan çok zarar getirecekse, dedikodulara konu olacaksa, bunlarla bizim işimiz olmaz.
Mevcut belediye başkanlarından değişecek olanlarla da temasa geçeceğiz. Onların gönüllerini alacağız. Siz de bu konuda duyarlı olun.
Kırıp dökmeden süreci götürelim. Küskünlüklere yol açmadan; o arkadaşlarımızla görüşerek bunun bir bayrak yarışı olduğunu anlatalım. Seçimlerde de birlikte çalışalım.
BAŞKAN ERDOĞAN TARİHİ DUYURMUŞTU
Başkan Erdoğan, Yunanistan ziyareti dönüşü yaklaşan 31 Mart 2024 yerel seçimleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu. AK Parti ve MHP heyetlerinin görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Erdoğan, yol haritasının bu hafta içinde netleşeceğini ifade ederek, adayların açıklanmaya başlanacağı tarihi verdi.
İşte Başkan Erdoğan'a yöneltilen soru ve yanıtı:
SORU: Sayın Cumhurbaşkanım son soru benim. Siyasette AK Parti ile MHP'nin heyetleri, yerel seçimler kapsamında bir araya geliyor. En son toplantılarını da dün yapmışlardı. Buradaki son durum nedir efendim? İşbirliğine gidildiği zaman buradaki çalışmalarda 2019 seçimlerindeki gibi dengeler gözetilecek mi?
2019 yerel seçiminde biz Cumhur İttifakı başlığıyla bir adım atmadık. Ancak bu seçimde durum çok daha farklı. Şu an itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve partimden arkadaşlarımız müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar.
Hangi büyükşehirde, hangi illerde, hangi ilçelerde nasıl hareket edeceğiz, meclis üyeliklerinde nasıl hareket edeceğiz, bütün bu konuların hepsini arkadaşlarımız görüşüyorlar.
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