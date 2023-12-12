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Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e geçmiş olsun telefonu: Bakanlarıma talimat verdim gereken yapılacak

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Giriş Tarihi: 12.12.2023 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
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Başkan Erdoğan’dan Halil Umut Meler’e geçmiş olsun telefonu: Bakanlarıma talimat verdim gereken yapılacak

Başkan  Recep Tayyip Erdoğan, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'i telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Başkan Erdoğan olaya ilişkin bakanlara talimat verdiğini ve gerekenin yapılacağının altını çizdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAKANLARA TALİMAT

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti.Erdoğan, Meler'e olayın ardından ilgili bakanlara ivedilikle gerekenin yapılması talimatını verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem hakem Meler'den hem de doktorlarından sağlık durumu ile ilgili son bilgileri de aldı.

FIFA'DAN SALDIRIYA KINAMA

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

Başkan Infantino, açıklamasında, yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Saha içi veya dışında, futbolda, şiddete yer yoktur. Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlar, kabul edilemez. Bu tür eylemlerin, sporda ve toplumda yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

"Hakemler olmazsa, futbol olmaz" diyen Infantino, "Hakemler, oyuncular, taraftarlar ve teknik ekibin güvenliği sağlanmalı ve onların bu oyundan keyif alması sağlanmalıdır. İlgili makamlara, bunun bu şekilde uygulanmasını ve bu görevlilere her düzeyde saygı duyulmasını sağlamaları için çağrıda bulunuyorum." görüşlerine yer verdi.

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