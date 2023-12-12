Hakem Halil Umut Meler’e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu

"Daha öncede sağ koronerine stend taktığımız hastamız bugün acilimize 190'a 120 kan basıncı ve göğsünde baskı hissiyle geldi. Kötü bir olay sonunda ortaya çıktı. EKG değişikliği olması üzerine şu anda müşahede altına alındı. 24 saat boyunca üç kez ikişer saat arayla enzim takibi alınacak. Şu anda kan basıncı 150 ml civaya aşamalı olarak indirildi. İlk enzimi normal, ikinci ve üçüncü sonuçlarına göre koroner anjiyo yapıp yapmamaya karar vereceğiz. İlk görüntü 24 saat boyunca müşahede altında olması yönünde. Genel sağlık durumu şu anda iyi ancak kesin olarak 24 saat hastane kalacak. Hayati riski vardır bu yüzden hastanede tutuluyor. Bir kalp krizi durumu olursa diye tutuluyor. Bu yüzden 24 saat önemli ve müşahede altında."