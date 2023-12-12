Halil Umut Meler’e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın ilk ifadesi ortaya çıktı: Benim atmış olduğum tokat kırığa sebep vermez

HAKEMLER MÜSABAKALARDA KAMU GÖREVLİSİ SAYILIYOR



MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca ile beraberindekilerin sahaya nasıl girdiğiyle ilgili tartışmalar devam ederken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı süreci için 2011 yılında yürürlüğe giren "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" ile Türk Ceza Kanunu'nun kasten yaralama suçun düzenleyen 86'ncı maddesini işaret etti.

Şüpheliler, kasten yaralama suçu kapsamında tutuklanırken, yargılamaları sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun kapsamında yapılacağı öğrenildi. Kanun kapsamında yapılan düzenlemeyle spor müsabakalarında görev yapan hakem, gözlemci, saha komiseri ve temsilciler bu görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılıyor.

Kamu hizmeti olarak yapılan gençlik ve spor organizasyonlarında görevlendirilen geçici görevliler, o organizasyonla ilgili görevlerini fiili olarak yürüttükleri süre içinde veya bu görevi ile ilgili ilişkileri sırasında da kamu görevlisi oluyor. Ceza kanunlarının uygulanması bakımından, bu kişiler işledikleri suçlarla, bunlara karşı işlenen suçlarda devlet memurlarına ilişkin hükümler kapsamına alınıyor.