Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ilk ifadesi ortaya çıktı: Benim atmış olduğum tokat kırığa sebep vermez
Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yumruk attığı için tutuklanan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ilk ifadesi ortaya çıktı. Koca ilk ifadesinde "Benim atmış olduğum tokat kırığa sebep vermez. Bu olaya hakemin yanlış kararları neden olmuştur" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklanmıştı. Kalp krizi riski sebebiyle geceyi hastanede geçiren ve bu sabah çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Koca'nın ilk ifadesi ortaya çıktı.
YUMRUK SONRASI TEKMELEDİLER
Ankara'da oynanan MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından sahaya giren MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından Meler yere düştü. Bu sırada sahaya giren kişilerde Meler'i tekmeledi.
YARGI HEMEN DEVREYE GİRDİ
Yaşanan olayın ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini belirterek "sahalarımızda görmek istemediğimiz bu tür çirkinliklere neden olanlar hakkında yargımızın gereken yaptırımlara karar vereceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
BAŞKAN KOCA İLE BİRLİKTE 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca ile birlikte hakim Halil Umut Meler'e tekme atan K.Ç., Ş.Y.Ş. ile görüntü analizlerinden sahaya girdikleri ancak hakem Meler'e yönelik eylemleri bulunmayan R. K., Ö.O.Ü, V.D. gözaltına alındı. 6 şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca, Ş. Y. Ş. ve K. Ç. sevk edildikleri Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak" suçundan tutuklandı.
Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri ancak müsabaka hakemine yönelik herhangi bir eylemlerinin olmadığı tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
İŞTE FARUK KOCA'NIN İLK İFADESİ: TOKAT KIRIĞA SEBEP VERMEZ
Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı.
Koca ifadesinde, "Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlardan dolayı bu olay gelişmiştir. Amacım, hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu, daha sonra kendisini yere attı" dedi.
HAKEMLER MÜSABAKALARDA KAMU GÖREVLİSİ SAYILIYOR
MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca ile beraberindekilerin sahaya nasıl girdiğiyle ilgili tartışmalar devam ederken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı süreci için 2011 yılında yürürlüğe giren "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" ile Türk Ceza Kanunu'nun kasten yaralama suçun düzenleyen 86'ncı maddesini işaret etti.
Şüpheliler, kasten yaralama suçu kapsamında tutuklanırken, yargılamaları sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun kapsamında yapılacağı öğrenildi. Kanun kapsamında yapılan düzenlemeyle spor müsabakalarında görev yapan hakem, gözlemci, saha komiseri ve temsilciler bu görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılıyor.
Kamu hizmeti olarak yapılan gençlik ve spor organizasyonlarında görevlendirilen geçici görevliler, o organizasyonla ilgili görevlerini fiili olarak yürüttükleri süre içinde veya bu görevi ile ilgili ilişkileri sırasında da kamu görevlisi oluyor. Ceza kanunlarının uygulanması bakımından, bu kişiler işledikleri suçlarla, bunlara karşı işlenen suçlarda devlet memurlarına ilişkin hükümler kapsamına alınıyor.
ALACAKLARI CEZALAR YARI ORANDA ARTIRILACAK
2011 yılında yapılan sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun kapsamında Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla ilgili MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca ile birlikte 3 şüpheli, Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen kasten yaralama maddesinin ikinci bendinde yer alan "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle" suçundan yargılanacak. Türk Ceza Kanununa göre, bu nedenle Başkan Faruk Koca ve beraberindeki şüphelilere verilecek hapis cezası yarı oranda artırılacak.
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