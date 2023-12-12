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İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan görevinden istifa etti

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Giriş Tarihi: 12.12.2023 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
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İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan görevinden istifa etti

İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Genel Başkan Meral Akşenerin talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim' İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum." ifadeleriyle görevinden istifa ettığıni duyurdu.

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