Erman Toroğlu’ndan A Haber’de sert tepki: Magandalar sahaya indi | Faruk Koca ve Ankaragücü ne ceza alır? Uzmanı anlattı

ARKA TARAFI VAR

Bunun arka tarafı var. Bu akşam GS maç yapacak. İki gün sonra FB maç yapacak. Zannediyor musunuz ki bu görüntülerin neticesinde o maçları idare edecek hakemler etkilenmeyecekler? Siz neden bahsediyorsunuz?

İkincisi biz İtalya ile beraber ortak şampiyona aldık. İptal edilse ne yapacaksınız? İşin boyutları çok fazla. Bu nasıl bir cahilliktir? Nasıl bir gerizekalılıktır?