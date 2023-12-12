Erman Toroğlu'ndan A Haber'de sert tepki: Magandalar sahaya indi | Faruk Koca ve Ankaragücü ne ceza alır? Uzmanı anlattı
Hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı. Eski hakem Erman Toroğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilglili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Hiçbir hakem bu muameleyi hak etmiyor" dedi. Faruk Koca ve Ankaragücü kulübü ne ceza alacak? 6222 sayılı kanun nedir? Spor Hukukçusu Mehmet Kırmızı A Haber'de tek tek anlattı. Kırmızı, "Alınabilecek en ağır ceza olacaktır ve Türk spor tarihine geçecektir." dedi.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Ardından Meler, futbolcuların lincine uğradı.
Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, adliyeye sevk edilirken tutuklandı.
Eski hakem Erman Toroğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilglili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"HİÇBİR ZAMAN HAKEME VURMAK AKLIMA GELMEDİ"
Akşam çok sinirliydim uyuyamadım. Futbolcuyken hakemlerden çok çektim onun için de hakem oldum. Haklı haksız da oyundan atıldığım oldu ama hiçbir zaman hakeme vurmak aklıma gelmedi. Hakemlerle mücadeleyi hakemlerin arasına girerek yapma yolunu seçtim. Şu anda da televizyonlarda ve gazetelerde aynı şekilde mücadelemi sürdürüyorum. Hakemler de çok masum değiller ama hiçbir hakem dövülmeyi hak etmiyor kardeşim.
"MAGANDALAR SAHAYA İNDİ"
Dün gece ben inanılmaz hayretler içinde kaldım. Magandalar sahaya indi dün. Bir numaralı maganda da Ankaragücü Başkanı'ydı. Senin sahanın içinde işin ne? Sen yöneticisin. Sen hakeme vurmaya kalkarsan neler olur?
BU BİR ACİZLİKTİR
Ben Ankaragüçlüyüm dopma büyüme. Gecekonduda büyüdüm. Ben orada büyüdüm. Doğuştan Ankaragüçlüyüm. Ama bunlar herhalde sonradan Ankaragüçlüler. Hiçbir Ankaragüçlü yerde yatan adama tekme atmaz. Bu bir acizliktir. Adam yere düşmüş bir de yerde niye vuruyorsunuz? Nasıl bir ahlaksızlıktır bu? Nasıl bir cesarettir?
KELEPÇEYE BAĞLAYARAK ALINSALARDI...
Dün geceden sonra Ankaragücü Başkanı dahil sahaya giren yumruk atan ve atmaya kalkan yerde tekme atan insanları önden veya arkadan kelepçeye bağlayarak bir polis arabasına başları eğilerek alınıp dünyaya bu görüntü yayınlansaydı biz ülke olarak yırtmıştık. Helal olsun Türkiye'ye diyeceklerdi. Yanına da Meler'in çenesinin kırık gözünün mor resmini koyacaktınız bunu yapanlara Türkiye'de bu yapılıyor dedirtseydiniz çok güzel olacaktı hoş tutuklanmışlar.
ARKA TARAFI VAR
Bunun arka tarafı var. Bu akşam GS maç yapacak. İki gün sonra FB maç yapacak. Zannediyor musunuz ki bu görüntülerin neticesinde o maçları idare edecek hakemler etkilenmeyecekler? Siz neden bahsediyorsunuz?
İkincisi biz İtalya ile beraber ortak şampiyona aldık. İptal edilse ne yapacaksınız? İşin boyutları çok fazla. Bu nasıl bir cahilliktir? Nasıl bir gerizekalılıktır?
"EN SON YUMRUK ATILACAK HAKEM MELER"
Hakemler de çok masum mu? Tamam değiller. Eleştiriyoruz da ama hiçbir hakem yumruk atılmayı hak etmiyor. Onlara ceza verirsin hakemliğini bıraktırırsın.
Şimdi söyleyeceğimi abartmasınlar. Biliyorum bir kısım abartacak. Halil Umut Meler Türkiye'de en son yumruk atılacak hakemdir. Veya şöyle diyeyim. Meler Türkiye'de yumruk atılmayacak tek hakemdir. Sakın bunu abartmayın. Hiçbir hakeme yumruk atılmamalı bunun altını çizeyim. Biliyorum bazı uyanıklar hemen bunu yani diğer hakemleri dövüne getirirler hayır öyle değil.
Halil Umut Meler düzgün bir adam kardeşim. Hata oranı az maç idare eden hakem. Yıllardır da şunu söylüyorum Türkiye'de FB – GS maçını idare edecek tek hakem Halil Umut Meler ikincisi yok.
İkincisini Beşiktaş maçında seyrettik ne olduğunu…
O FUTBOLCU SİZE TOKAT ATTI
Ankaragücü – Beşiktaş maçında aynı stadyumda bir kendini bilmez maganda, başkan değil de seyirci magandası bu sahaya atladı, 55-60 metre koştu hakeme yumruk atmak isterken dövmek isterken Beşiktaşlı futbolcu araya girdi hakemi korudu çocuğu itti Beşiktaşlı futbolcuya ceza verdi benim Futbol Federasyonum. Neymiş efendim yapmayacakmış. Lan gidin be. Kurallar öyle bazen kitap öyle okunmaz arkadaşlar. O gün o futbolcu hakemi korumak için araya girdi. Ama sen futbolcuya ceza verdin. TV'de de ben çok ağır konuştum yapmayın bu ceza yanlış bu adam hakemi koruyor dedim ama çok iyi bilen hukukçularımız var ya federasyonda, çok iyi bilen başkanlarımız ve futbol federasyonlarımız var futbolcuya ceza verdiler. O futbolcu dün size bulunduğu memleketten tokat attı tokat.
Alın size geldiğimiz nokta. Tutuklandı ne oldu? Tutuklanacak çıkacak. Bu adamları ellerinden kelepçeyle kafalarından iterek polis arabasına sokuyor musun? Sokamadın. İş içten geçti.
Futbolu idare edenler bu işi bilecekler. Şu andakilerde bilmiyor geçmişte de bilmiyorlardı başımıza ondan bunlar geliyor.
HAKEMLERE SERT TEPKİ: DÖVSEN DE MAÇA ÇIKARLAR
Siz hakemlerin birleştiklerine bakmayın bunların 3'ü yan yana gelemezler. Çünkü onun için Türkiye'de böyle kötü hakemlik yapıyorlar.
Bunların aklı fikri maç almaktadır. Bunları dövsen de bunlar maça çıkarlar. Hakem kişilikli olacak tavırlı olacak. Oraya gidenlerin hakemlik yaptığını da biliyorum. Neler yaptıklarını da biliyorum. Kulüpler onlardan da çok şikayetçi. Bunlar yan yana gelemezler.
BİNDİĞİ DALI KESİYOR
Bu işin esas sahibi Kulüpler Birliği'dir. Futbol Federasyonu'ndan daha fazla Kulüpler Birliği'nin bu işe sahip çıkması lazım. Kulüpler Birliği bindiği dalı kesiyor.
HAKEME SALDIRININ CEZASI NE OLACAK?
Spor Hukukçusu Mehmet Kırmızı, A Haber'de konu ile ilgili detayları aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Sonuçları ağır olacak. Hızlı bir soruşturma evresine geçildi. 3 kişi tutuklandı. 6222 sayılı kanun ile Türk Ceza Kanunu aslında birbirine bağlantılı şekilde ilerliyor.
Faruk Koca ve diğer ilgililer işledikleri suçun yarı oranında daha fazla ceza alacaklar. Çünkü spor müsabakasında işlendi.
Hakemler de adeta polisler gibi sağlık personeli gibi jandarma personeli gibi kamu personelleri kabul edilirler bizim kanunumuza göre.
2 kere yarı oranında artırılacak cezası.
Öngörülen ceza 1 yıldan 3 yıla kadar normalde. Ancak hakem Umut Meler kamu görevlisi olduğundan yarı oranında artırılacak. Diyelim ki 4,5 yıl. Spor müsabakasında işlendiği için yarı oranında artırılacak. Buradan 6,5 yıl. En sonunda kırık olduğu için yine yarı oranında artırılacak. Belki de 7-8 yıla varan bir ceza alacak burada ilgililer. Bu çok ciddi bir ceza.
Türk spor tarihinde bir müsabakada işlenen suçtan dolayı alınabilecek en ağır ceza olacaktır ve Türk spor tarihine geçecektir.
Faruk Koca ve diğer ilgililer yaklaşık 650 – 700 güne kadar varan hak cezası alacaklar.
Neredeyse 3 yıl 3,5 yıl yeşil sahalara giremeyecekler.
10 MAÇ SAHA KAPATMA CEZASI
Muhtemelen Ankaragücü kulübü belki 10 maç belki daha fazla saha kapatma cezası alacak. Ankaragücü kulübünün de tüzel kişilik sorumluluğu vardır.
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