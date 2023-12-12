CHP’den Kandil’in siyasi üssü DEM Parti’ye ziyaret! Yerel seçimler öncesi oy dilenecekler...

"HEDEP'İ ŞEYTANLAŞTIRMAYACAĞIZ"

Göreve ilk geldiği andan itibaren HEDEP'e yönelik olumlu söylemlerle gündem olan Özgür Özel HEDEP'i şeytanlaştırmayacağını ifade ederken "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin.." dedi.