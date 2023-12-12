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CHP'den Kandil'in siyasi üssü DEM Parti'ye ziyaret! Yerel seçimler öncesi oy dilenecekler...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2023 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
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CHP’den Kandil’in siyasi üssü DEM Parti’ye ziyaret! Yerel seçimler öncesi oy dilenecekler...

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel Kandil'in siyasi üssü olan DEM Parti'ye ziyaret gerçekleştirecek. Özel son günlerde eski adıyla HEDEP'i meşrulaştırırken Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öperek Kandil'e selam çakmıştı. Görüşmede CHP'nin DEM Parti'den yerel seçimler için destek isteyeceği iddia edildi. İşte detaylar...

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturan Özgür Özel, PKK'nın siyasi kolu olan HDP'ye yanlamalarına aralıksız devam ederken yerel seçimlerde iki parti arasında ittifak kurulması masadaki en kritik konulardan birisi.

"HEDEP'İ ŞEYTANLAŞTIRMAYACAĞIZ"

Göreve ilk geldiği andan itibaren HEDEP'e yönelik olumlu söylemlerle gündem olan Özgür Özel HEDEP'i şeytanlaştırmayacağını ifade ederken "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin.." dedi.

"İŞ BİRLİĞİNİ KAMUOYU BİLMELİ"

Özgür Özel, Kandil'in uzantısı HEDEP Eş Genel Başkanları ile görüştüğünü belirterek "Onlarla da bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var. Bir görüşme olacaksa açıktan yapılmasına yönelik isteği son derece haklı bir talep olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ

Bu açıklamalarla da yetinmeyen Özel, Türkiye düşmanlığıyla tanınan Pervin Chakar'ın elini öperek kameralara poz verdi.

CHP: HEDEP'E ZİYARET OLACAK

HEDEP'ten gelen bu olumlu sinyal sonrası harekete geçen CHP'de CHP'nin Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek yakında HEDEP ile bir görüşme yapılacağını ifade etti.

CHP DEM PARTİSİ'Nİ ZİYARET EDECEK

Zeybek'in bu açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, yarın DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı ziyaret edeceği açıklandı.

Görüşmenin yeri Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi olacağı iddia edildi. Talebin CHP'den geldiği ve DEM Parti Eş Genel Başkanlarının, Özel'e resmi randevu verdiği belirtilirken ziyarette 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

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