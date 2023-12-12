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6222 sayılı kanun nedir? Faruk Koca ve Ankaragücü kulübü ne ceza alacak? Saha kapatma cezası gelir mi? Uzman isim A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.12.2023 12:47
Güncelleme:12.12.2023 13:01
Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırının cezası ne olacak? Sahalarda benzer tarzda saldırılara karşı spor hukuku ne diyor? Spor Hukukçusu Mehmet Kırmızı A Haber'de tek tek anlattı.
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