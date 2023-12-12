ABD ile YPG arasındaki organik bağ: Vazgeçmeyeceğiz

Ford, "Bu oylama gösteriyor ki Suriye'nin doğusundaki Amerikan askeri varlığına hala güçlü bir siyasi destek var. Ancak ilginç olan bir diğer husus da aşırı solcu Demokratların, Bernie Sanders, Elizabeth Warren ve Christopher Murphy gibi önemli isimlerin, aşırı sağcı bazı Cumhuriyetçilerle Rand Paul'u destekleyen şekilde oy kullanmasıydı. Yani aşırı sol ve aşırı sağ bir arada. Tabii ki Donald Trump da aşırı sağdan geliyor ve bu da Amerikan siyasi bakış açısının zamanla değiştiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

ABD-Asya ekonomik ilişkilerinin son derece önemli olduğunu ve Biden yönetiminin dikkatini Uzak Doğu'ya, özellikle de Çin'e vermek istediğini söyleyen Ford, önce Rusya-Ukrayna Savaşı ardından da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Washington'un dikkatini Asya'dan alıp yeniden Avrupa ve Orta Doğu'ya çevirdiğini belirtti.

Ford, "Biden yönetiminin bundan memnun olduğunu sanmıyorum ancak bundan kaçamazlar." dedi.