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Erman Toroğlu'ndan A Haber'de çarpıcı sözler: Magandalar sahaya indi... Bu olay EURO 2032'yi bile etkileyebilir

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.12.2023 11:31
Hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı. Eski hakem Erman Toroğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilglili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Hiçbir hakem bu muameleyi hak etmiyor" dedi.
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Erman Toroğlu’ndan A Haber’de çarpıcı sözler
Erman Toroğlu'ndan A Haber'de çarpıcı sözler
Halil Umut Meler’in saldırısı sonrası görüntüleri
Halil Umut Meler'in saldırısı sonrası görüntüleri
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Ne ceza alacaklar?
Hakemlerden ortak açıklama
Hakemlerden ortak açıklama
Faruk Koca’dan saldırı açıklaması
Faruk Koca'dan saldırı açıklaması
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