Erman Toroğlu'ndan A Haber'de çarpıcı sözler: Magandalar sahaya indi... Bu olay EURO 2032'yi bile etkileyebilir

Hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı. Eski hakem Erman Toroğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilglili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Hiçbir hakem bu muameleyi hak etmiyor" dedi.

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