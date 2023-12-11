11 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri IRAK’IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI! MSB: Gara, Metina, Hakurk ve Kandil’de 13 Hedef vuruldu

IRAK’IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI! MSB: Gara, Metina, Hakurk ve Kandil’de 13 Hedef vuruldu

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2023 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
ABONE OL
IRAK’IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI! MSB: Gara, Metina, Hakurk ve Kandil’de 13 Hedef vuruldu

Son dakika haberleriIrak’ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. Yapılan operasyonda Gara, Metina, Hakurk ve Kandil’de 13 hedef vuruldu. İcra edilen harekatlarda yerli ve milli mühimmatlar kullanıldı ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'ya darbe indirmeye devam eediliyor. Milli Savunma Bakanlığı, Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan hedeflere hava harekatı icra edildiğini duyurdu. MSB, 13 hedefin imha edildiğini kaydetti. İcra edilen harekatlarda yerli ve milli mühimmatlar kullanıldı ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda,

Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 11 Aralık 2023 saat 17.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 13 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" denildi.

Bakanlık açıkladı! Hepsi yok edildi BAKANLIK AÇIKLADI! HEPSİ YOK EDİLDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MİT’ten Kuzey Irak’ta nokta operasyon MİT'TEN KUZEY IRAK'TA NOKTA OPERASYON
PKK’ya sınır ötesi harekat: Teröristler sarı torbaya PKK'YA SINIR ÖTESİ HAREKAT: TERÖRİSTLER SARI TORBAYA
8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi 8 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA