IRAK’IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI! MSB: Gara, Metina, Hakurk ve Kandil’de 13 Hedef vuruldu
Son dakika haberleri… Irak’ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. Yapılan operasyonda Gara, Metina, Hakurk ve Kandil’de 13 hedef vuruldu. İcra edilen harekatlarda yerli ve milli mühimmatlar kullanıldı ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK'ya darbe indirmeye devam eediliyor. Milli Savunma Bakanlığı, Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan hedeflere hava harekatı icra edildiğini duyurdu. MSB, 13 hedefin imha edildiğini kaydetti. İcra edilen harekatlarda yerli ve milli mühimmatlar kullanıldı ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda,
Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 11 Aralık 2023 saat 17.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 13 hedef imha edilmiştir.
İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.
Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" denildi.
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