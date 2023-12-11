Esir düşen katil İsrail askerinin arkadaşı Hamas’ın gücünü itiraf etti! İsrail ordusunun müzakereye gitmesi lazım
7 Ekim’den bu yana Hamas ile İsrail arasında devam eden savaşın sebep olduğu Filistinli masum kayıpları dünya gündemini sarsıyor. İşgalci İsrail’in yoğun saldırıları medyada yankı bulurken Hamas’ın yadsınamaz gücü ve imkanları işgalci İsrail’in gözünü korkutmaya devam ederken savaşın ilk gününde Hamas’a esir düşen katil İsrailli askerin arkadaşı Ariel Avramoviç’in açıklamaları bu gücün itirafı niteliğinde oldu. Savaşarak Gazze’deki esirlerin kurtarılmasının imkansız olduğunu söyleyen Avramoviç, işgalcilerin müzakere yapmaktan başka çaresinin olmadığını söyledi. Öte yandan Gilad Şalit esir takasında olduğu gibi bir anlaşmaya varması çağrısında bulundu.
Hamas'ın 7 Ekim'de esir aldığı İsrail askerlerinden birinin arkadaşı olan Ariel Avramoviç, çarpıcı bir itirafta bulundu. İşgalci İsrail ordusunun savaşarak Gazze'deki eserleri kurtarmasının imkansız olduğunu söyledi. Avramoviç'in açıklamaları, katil İsrail'in medyada oluşturmaya çalıştığı 'güç algısını' yerle bir etti.
MÜZAKERE ŞART!
Gazze'de bulunan çoğu asker 130'dan fazla İsrailli esirin sağ olarak İsrail'e getirilmesinin savaş yoluyla mümkün olduğuna inanmadığını belirten Avramoviç, şunları söyledi:
"Çünkü (Gazze'de Hamas'ın inşaa ettiği) tüneller çok karmaşık. Çok fazla kayıp vermeden onları kurtarabileceğimizi sanmıyorum. Esirleri kurtarmanın tek yolu bence müzakere etmek. Çünkü Hamas savaşarak bunu yapmamıza izin vermez, çok fazla kayıp olur."
Hamas'ın baskın düzenlediği bir askeri üsten kaçırılan Nick Baizer isimli İsrail askerinin arkadaşı olduğunu aktaran Avramoviç, "(Esirleri geri getirebilmek için) En iyi yol müzakere etmek. Çünkü savaşmak kimse için iyi bir şey değil. Ne bizim için (İsrailliler) iyi ne de onlar (Filistinliler) için iyi. Savaş iyi bir şey değil. Onun için müzakerenin en iyi seçenek olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
Gazze'de bulunan bütün İsrailli esirleri sağ salim geri getirebilmek için İsrail hükümetine müzakere etmeleri çağrısında bulunan Avramoviç, "Eğer Filistinliler ellerindeki İsrailli esirleri serbest bırakmak için İsrail'den tüm Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını isterse hükümet buna razı olmalı mı" sorusuna şöyle cevap verdi:
"Evet bence razı olmalı çünkü daha önce (Hamas'ın elinde) Gilad Şalit isminde bir (İsrailli) esir vardı. Onu kurtarabilmek için İsrail yanılmıyorsam bin 100 Hamas ve Fetih üyesi (Filistinliyi) serbest bırakmıştı. Şimdi tüm askerlerimiz ve 7 Ekim'de ülkesi için savaşan bu İsrailliler için de aynısının yapılması gerektiğini düşünüyorum."
HAMAS'IN GÜCÜ YADSINAMAZ: İSRAİL ORDUSU ŞAŞKINLIK YAŞIYOR
Öte yandan İsrailli askeri analist Yoav Zeitoun, İsrail ordusunun son 14 yılda Tel Aviv'e sadece 50 dakika uzaklıkta kurulan bir ordunun (Hamas) gücü karşısında sahada her gün şaşkınlık yaşadığını söyledi.
Zeitoun, İsrail gazetesi Yediot Ahronot'ta kaleme aldığı makalesinde, İsrail ordusunun, Hamas'ın birkaç ay içerisinde yok edilemeyeceğini idrak ettiğini kaydetti.
Hamas'ın geçen yıllar boyunca büyük bir askeri hazırlık yaptığına işaret eden Zeitoun, İsrail ordusunun bu silahlanma ve güç karşısında şaşkınlık yaşadığını belirtti.
İsrailli askeri uzman, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının askeri donanımına işaret ederek, İsrail ordusunun son 14 yılda Tel Aviv'e sadece 50 dakika uzaklıkta kurulan bir ordunun (Hamas) gücü karşısında sahada her gün şaşkınlık yaşadığını kaydetti.
HAMAS'IN ELİNDE YÜZ BİNLERCE SİLAH VAR
Gazze Şeridi'ndeki direniş güçlerinin elinde yüz binlerce silah olduğunu öne süren askeri analist Zeitoun, şunları kaydetti:
"Ellerinde ana silahları RPG roketleri olmak üzere yüz binlerce silah var. Ayrıca İsrail ordusunun son on yıl içinde Gazze Şeridi'ne düşen Sky Rider insansız hava aracını kopyalayarak ürettikleri saldırı dronları, gelişmiş roketatarlar, patlayıcılı insansız hava araçlarına da sahipler. Hamas savaşçılarının aynı zamanda makineli tüfekleri, kalaşnikof tüfekleri, dragunov keskin nişancı tüfekleri, gelişmiş iletişim cihazları, farklı standart ve boyutlarda patlayıcıları da var."
ÇATIŞMALAR AYLARCA SÜREBİLİR
Zaitoun, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların ne zamana dek devam edeceğine ilişkin, "Beyt Hanun'daki şiddetli çatışmalar, operasyonun aylar süreceğini gösteriyor ve burası Hamas'ın en güçlü olduğu bölge bile değil." değerlendirmesini yaptı.
İsrailli askeri uzman Zaitoun, makalesinde Golani Tugayından üst düzey İsrailli bir subayın Gazze'nin Şucaiye bölgesindeki Hamas birliklerine ilişkin, "Hamas'ın en güçlü birliği burada. Buradaki silahlı unsurlar burada dünyaya geldi ve buraya bağlılıkları var. Kesinlikle kaçmayacaklardır. Şucaiye'nin temizlenmesi için 6 aya ihtiyacımız var" açıklamasını hatırlattı.
ABD'nin üstü kapalı biçimde İsrail'e savaşı sona erdirmesi için süre tanıdığını aktaran Zaitoun, "Eğer işler yolunda gider ve bir sürprizle karşılaşılmazsa İsrail'e savaşı sonlandırması için en kötü ihtimalle aralık sonuna, en iyi ihtimalle de ocak sonuna kadar süre tanındığını" öne sürdü.
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