Esir düşen katil İsrail askerinin arkadaşı Hamas’ın gücünü itiraf etti! İsrail ordusunun müzakereye gitmesi lazım

MÜZAKERE ŞART!

Gazze'de bulunan çoğu asker 130'dan fazla İsrailli esirin sağ olarak İsrail'e getirilmesinin savaş yoluyla mümkün olduğuna inanmadığını belirten Avramoviç, şunları söyledi:

"Çünkü (Gazze'de Hamas'ın inşaa ettiği) tüneller çok karmaşık. Çok fazla kayıp vermeden onları kurtarabileceğimizi sanmıyorum. Esirleri kurtarmanın tek yolu bence müzakere etmek. Çünkü Hamas savaşarak bunu yapmamıza izin vermez, çok fazla kayıp olur."

Hamas'ın baskın düzenlediği bir askeri üsten kaçırılan Nick Baizer isimli İsrail askerinin arkadaşı olduğunu aktaran Avramoviç, "(Esirleri geri getirebilmek için) En iyi yol müzakere etmek. Çünkü savaşmak kimse için iyi bir şey değil. Ne bizim için (İsrailliler) iyi ne de onlar (Filistinliler) için iyi. Savaş iyi bir şey değil. Onun için müzakerenin en iyi seçenek olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.