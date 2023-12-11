HaberlerGaleriZARA İsrail malı mı, kimin, hangi ülkenin? ZARA Yahudi markası mı, Filistin paylaşımı nedir? Tabut, ceset, Filistin haritası, ekmek alçak paylaşımlar durmuyor!
ZARA İsrail malı mı, kimin, hangi ülkenin? ZARA Yahudi markası mı, Filistin paylaşımı nedir? Tabut, ceset, Filistin haritası, ekmek alçak paylaşımlar durmuyor!
ZARA'nın son koleksiyonunu tanıtmak için paylaşılan fotoğraflar, geniş çaplı bir tepkiyle karşılaştı. Fotoğraflarda, sadece giysi tanıtımını aşan bir biçimde, İsrail'e özgü bir ilgiyi çağrıştıran unsurlar göze çarpıyor. Amerikalı model Kristen McMenamy'nin beyaz bir kumaşla kaplı mankeni taşıdığı bir karede, bir diğerinde ise model, tabutu anımsatan ahşap bir kutunun içinde duruyor. İşte insanlık dışı, alçak ZARA reklamlarının detayları...
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Giriş Tarihi: 11.12.2023 07:51Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 07:51