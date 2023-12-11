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Haberler Galeri ZARA İsrail malı mı, kimin, hangi ülkenin? ZARA Yahudi markası mı, Filistin paylaşımı nedir? Tabut, ceset, Filistin haritası, ekmek alçak paylaşımlar durmuyor!

ZARA İsrail malı mı, kimin, hangi ülkenin? ZARA Yahudi markası mı, Filistin paylaşımı nedir? Tabut, ceset, Filistin haritası, ekmek alçak paylaşımlar durmuyor!

ZARA'nın son koleksiyonunu tanıtmak için paylaşılan fotoğraflar, geniş çaplı bir tepkiyle karşılaştı. Fotoğraflarda, sadece giysi tanıtımını aşan bir biçimde, İsrail'e özgü bir ilgiyi çağrıştıran unsurlar göze çarpıyor. Amerikalı model Kristen McMenamy'nin beyaz bir kumaşla kaplı mankeni taşıdığı bir karede, bir diğerinde ise model, tabutu anımsatan ahşap bir kutunun içinde duruyor. İşte insanlık dışı, alçak ZARA reklamlarının detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 07:51
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ZARA İsrail malı mı, kimin, hangi ülkenin? ZARA yahudi markası mi, Filistin paylaşımı nedir? Tabut, ceset, Filistin haritası, ekmek alçak paylaşımlar durmuyor!

Zara adlı hazır giyim markası, son koleksiyonunu tanıtarak büyük bir polemiğe yol açtı. Yayımlanan fotoğraflarda enkaz ve cansız beden maketleri yer alması, sosyal medyada büyük bir infiale neden oldu. Koleksiyondaki kefene sarılı beden fotoğrafları ve Filistin haritasını anımsatan dekorlar kullanılması, kullanıcılar arasında yoğun tepkilere sebep oldu. Peki ZARA İsrail malı mı, kimin, hangi ülkenin? ZARA Yahudi markası mı, Filistin paylaşımı nedir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ZARA İsrail malı mı, kimin, hangi ülkenin? ZARA yahudi markası mi, Filistin paylaşımı nedir? Tabut, ceset, Filistin haritası, ekmek alçak paylaşımlar durmuyor!

BOYKOT ÇAĞRISI

Hazır giyim markası Zara, yeni koleksiyonuna ilişkin paylaştığı fotoğraflarda kullandığı fotoğraflar sosyal medyada infiale neden oldu. Zara'nın tanıttığı koleksiyonuna ilişkin foğraflarda kullandığı Gazze'ye gönderme yaptığını belirten kullanıcılar boykot çağrısı yaptı.

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ZARA İsrail malı mı, kimin, hangi ülkenin? ZARA yahudi markası mi, Filistin paylaşımı nedir? Tabut, ceset, Filistin haritası, ekmek alçak paylaşımlar durmuyor!

Dünya 7 Ekim'den bu yana katil İsrail'in Gazze'de sistematik olarak uyguladığı soykırıma şahit oluyor.

On binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail'e destek veren markaların bir bir boykot edildiği bugünlerde ZARA'dan skandal bir reklam kampanyası geldi.

Türkiye dahil 93 ülkede 2.200'ün üzerinde mağazası bulunan hazır giyim şirketi Zara'nın Dördüncü Zara Atelier koleksiyonu, Amerikalı model Kristen McMenamy'nin fotoğraflarda giydiği bir ceketten ibaret. Ancak söz konusu kareler ceketten çok imgelerle dolu.

Zara'nın söz konusu koleksiyon için resmi hesaplarından paylaştığı fotoğraflarda yer alan enkaz ve ceset maketleri Filistin'e gönderme olarak yorumlanıp büyük tepki çekti.

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ZARA İsrail malı mı, kimin, hangi ülkenin? ZARA yahudi markası mi, Filistin paylaşımı nedir? Tabut, ceset, Filistin haritası, ekmek alçak paylaşımlar durmuyor!

Fotoğraflardan birinde McMenamy beyaz bir kumaşla kaplı bir mankeni taşırken, bir diğerinde ise model tabuta benzeyen ahşap bir kutunun içinde duruyor.

Sosyal medya kullanıcıları insanları "Zara'yı boykot etmeye" teşvik etti.

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ZARA İsrail malı mı, kimin, hangi ülkenin? ZARA yahudi markası mi, Filistin paylaşımı nedir? Tabut, ceset, Filistin haritası, ekmek alçak paylaşımlar durmuyor!

ZARA REZİLLİĞİNİ SİLDİ

Zara paylaşımı sildi ancak olayla ilgili bir açıklama yapmadı.